O Ματ ΜακΓκόρι έχει αλλάξει πολύ την εμφάνιση του τα τελευταία χρόνια

που έγινε περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές « Orange Is the New Black » και « How to Get Away with Murder », έχει αλλάξει πολύ εμφανισιακά τα τελευταία χρόνια. Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός έχει πάρει αρκετό βάρος, επειδή όπως λέει πλέον νιώθει πιο ελεύθερος και χαρούμενος από ποτέ, ωστόσο η υγεία του έχει επηρεαστεί.Πρόσφατα, ανακοίνωσε στο Instagram ότι πάσχει από κορωνοϊό την ημέρα των γενεθλίων του, αλλά καθησύχασε τους θαυμαστές του λέγοντας πως το περνάει ήπια. Στη φωτογραφία που ανέβασε ο Ματ ΜακΓκόρι, έχει βαμμένα τα νύχια του μαύρα και φαίνεται πολύ διαφορετικός από τις προηγούμενες εμφανίσεις του στην τηλεόραση.