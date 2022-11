Avatar: The Way of Water - Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο επίσημο τρείλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας « Avatar: The Way of Water ».Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις των εισιτηρίων ξεκίνησαν από σήμερα και για να το γιορτάσει, παρουσίασε ένα ακόμα κομμάτι από το πολυπόθητο sequel τουΤο νέο βίντεο έχει διάρκεια δύο λεπτά και δείχνει τις καλές και τις άσχημες στιγμές που θα προβληθούν από τις 16 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους.

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους, ως Τζέικ και Νεϊτίρι, και ζουν με την οικογένειά τους, η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας.



Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο. Οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ είναι μεταξύ άλλων, οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.



Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα. Ο σκηνοθέτης ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μην σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες της σειράς.

Η σύνοψη της ταινίας

Το Avatar: The Way of Water διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ξεκινά να διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους), τα βάσανα που τους ακολουθούν, τα άκρα που θα φτάσουν για να παραμείνουν ασφαλείς, τις μάχες που θα δώσουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που θα υπομείνουν.



