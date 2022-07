θα ξαναφορέσει τη μαύρη κάπα του Batman για χάρη του «Aquaman and the Lost Kingdom», όπως επιβεβαίωσε ομέσα από τα social media.

Στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι ο Άφλεκ θα υποδυθεί ξανά τον Μπρους Γουέιν.

Υπενθυμίζεται, ότι η τελευταία εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ στον κόσμο της DC ήταν στο «The Flash».

Στο «Aquaman 2» πρωταγωνιστούν οι: Τζέισον Μόμοα, Πάτρικ Γουίλσον, Jason Momoa, Patrick Wilson, Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β', ΆΜπερ Χερντ, Ντολφ Λάντγκρεν και Ράνταλ Παρκ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο χρόνος προβολής της στην ταινία έχει μειωθεί αισθητά.

Το «Aquaman and the The Lost Kingdom» αναμένεται στις 17 Μαρτίου του 2023.