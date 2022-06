«Good Morning America».

Το «Thor: Love and Thunder» θα προβληθεί στις αίθουσες στις 8 Ιουλίου.



Οι εκπλήξεις από τους δημιουργούς της πολυαναμενόμενης ταινίαςδεν σταματούν. Λίγο πριν το τέταρτο φιλμ για τον Thor κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, η εκπομπή «Good Morning America» του ABC, έφερε στη δημοσιότητα μία ιδιαίτερη σκηνή, με τον, ως Thor και τη, ως Jane Foster.Πιο αναλυτικά, ο σκηνοθέτης της ταινίας,, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή για να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τα όσα θα δούμε, ενώ προλόγισε και τη σκηνή που αργότερα προβλήθηκε από τοΣε αυτή τη σκηνή, ο Thor συναντά την Jane Foster και φαίνεται κάπως ενοχλημένος. Η ενόχλησή του γίνεται ακόμη πιο έντονη, όταν ο Korg του υπενθυμίζει ότι μάλλον είναι δύσκολο να βλέπεις ξανά την πρώην σύντροφό σου και το πρώην σφυρί σου. Με λίγα λόγια, ο Thor δεν μπορεί να χωνέψει ότι έχασε το Mjolnir.Η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.Το cast περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster-Mighty Thor), Tessa Thompson (King Valkyrie) και Jaimie Alexander (Lady Sif), Russell Crowe (Δίας), Christian Bale (Gorr the Butcher). Επίσης οι Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista και Pom Klementieff θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Vin Diesel) και Rocket Racoon (Bradley Cooper), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.