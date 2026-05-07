Η Ρίτα Γουίλσον θυμήθηκε τις βραδιές στο σπίτι του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ: Δεν υπήρχαν πιο χαρούμενοι άνθρωποι
Η ηθοποιός και παραγωγός περιέγραψε στιγμές που πέρασε δίπλα στο ζευγάρι, το οποίο δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο
Στιγμές που πέρασε μαζί με τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, θυμήθηκε η Ρίτα Γουίλσον.
Η ηθοποιός και παραγωγός, η οποία συνεργάστηκε με τον αείμνηστο σκηνοθέτη στις ταινίες Sleepless in Seattle, Mixed Nuts και The Story of Us, αναφέρθηκε στο PEOPLE για τους αγαπημένους της φίλους, οι οποίοι βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια. Η Γουίλσον στάθηκε στα ασυνήθιστα πάρτι που οργάνωνε το ζευγάρι, αλλά και στη ζεστασιά που εξέπεμπαν οι δυο τους.
«Αυτό που θα έκαναν ο Ρομπ και η Μισέλ ήταν να πουν: “Εντάξει, κάνουμε ένα ‘Bad Showbiz Party’. Πρέπει να φέρεις ένα απόσπασμα από τη χειρότερη ερμηνεία σου ποτέ. Δεν έχει σημασία από πού ήταν ή πόσο παλιά ήταν· πρέπει να το φέρεις”. Πρέπει να βάλεις τη χειρότερη στιγμή σου στη showbiz στην οθόνη μπροστά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όλοι βρίσκονται στην ίδια θέση, οπότε ξέρεις ότι κατά κάποιον τρόπο είσαι ασφαλής», περιέγραψε στη συνέντευξή της.
Όπως είπε, κάποτε είχαν οργανώσει μια βραδιά προβολής των ταινιών The Godfather και The Godfather II, με ιταλικό δείπνο ανάμεσα στα δύο φιλμ. «Τα πάντα ήταν μια γιορτή. Δεν υπήρχαν πιο χαρούμενοι άνθρωποι», θυμήθηκε.
Η Γουίλσον είχε κάνει μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, μετά την τραγική είδηση του θανάτου τους. «Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν δύο άνθρωποι που πραγματικά έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήμασταν φίλοι από τότε που τα παιδιά μας ήταν νήπια και πήγαιναν στο ίδιο νηπιαγωγείο. Είναι αδύνατο να συμφιλιώσει κανείς την τραγωδία του θανάτου τους με την ομορφιά που πρόσφεραν στον κόσμο», είχε γράψει τότε.
Η τραγουδίστρια επαίνεσε τη Μισέλ ως μια «εξαιρετικά ταλαντούχα φωτογράφο» και ως παραγωγό, της οποίας η δουλειά «επικεντρωνόταν στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη δημιουργία επίγνωσης για τον κόσμο μας». «Ήταν πνευματώδης, αστεία, είχε άποψη, αλλά ήταν επίσης λογική και ικανή για αυτοκριτική. Ήταν πολύ κοντά στην αδελφή της και στην οικογένειά της, κατανοώντας τη σημασία της στενής σύνδεσης. Η μητέρα τους ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Όταν η μητέρα της ήταν ζωντανή, εκείνη και ο Ρομπ της πρόσφεραν μια ζωή που της έφερνε χαρά και εγγόνια», είχε προσθέσει.
Για τον Ρομπ Ράινερ είχε γράψει: «Ήμουν αρκετά τυχερή ώστε να τον αποκαλώ φίλο, αλλά και συνάδελφο με τον οποίο συνεργάστηκα στο North και στο The Story of Us. Ο Ρομπ ήταν ένας γενναιόδωρος σκηνοθέτης που αγαπούσε τους ηθοποιούς, επειδή ήταν και ο ίδιος ηθοποιός. Έδινε στους ηθοποιούς ελευθερία και εμπιστευόταν τις επιλογές μας. Όταν βλεπόμασταν, ήταν σαν ο χρόνος να ήταν ένα συνεχές νήμα σε ένα μεταφορικό εργόχειρο, που συνέχιζε από εκεί όπου είχαμε μείνει».
Η Γουίλσον είχε κλείσει το κείμενό της, τονίζοντας ότι η κληρονομιά των Ράινερ, τόσο από την πορεία τους στο Χόλιγουντ όσο και από την προσπάθειά τους να κάνουν τον κόσμο καλύτερο, θα συνεχίσει να υπάρχει. «Το έργο του ως ηθοποιού, σεναριογράφου και σκηνοθέτη θα παραμείνει ζωντανό, όπως και όλα τα έργα που εκείνος και η Μισέλ προσπάθησαν τόσο σκληρά να θεμελιώσουν για το κοινό καλό μας. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους, με τη βαθύτερη θλίψη και αγάπη», είχε σημείωσει.
"It's hard to reconcile the goodness they offered to the world with this ending. It doesn't make sense. But how they lived makes all the sense in the world."
