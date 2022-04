Survivor: Το «ντέρμπι» για το Μαϊάμι… βάφτηκε κόκκινο – Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cjjjql57nvyp)

μετά από έναν αγώνα… θρίλερ που έφτασε στο flag race και κρίθηκε σε μια κορίνα ήταν αυτή που «τσέκαρε» το εισιτήριο για το ταξίδι στοκαι άφησε τουςαπαρηγόρητους, πλην των Άρη Σοϊλέδη και Γιώρου Ταλάντσεβ που επιβιβάστηκαν στο αεροπανό για το υπέροχο ταξίδι προσφορά του Τούρκου παραγωγού τουΟ χαμός που προκλήθηκε στα δυο συμβούλια αποχώρησης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ πριν τις διακοπές για το Πάσχα με τον έντονο καυγά του Άρη Σοϊλέδη με τον Τάκη Καραγκούνια και τα όσα ακολουθήσαν στη μπλε ομάδα από την οποία τελικά δεν έφυγε παίκτης, καθώς τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και η Σοφιάνα Αβραμάκη παρέμειναν στον Άγιο Δομίνικο, φαίνεται πως δεν ξεχάστηκαν.Το γεγονός ότι ο Σπύρος Μαρτίκας δεν υπερασπίστηκε τον Άρη, δεν άρεσε στον ποδοσφαιριστή ο οποίος σε τετ α τετ που είχε με τον φαρμακοποιό του ζήτησε τον λόγο.Ο Σοϊλέδης δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί στις κωλοτούμπες που γίνονται στη μπλε ομάδα ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία κλίκα αλλά μια παρέα, ανάμεσα σε εκείνον τον Τάλα, τη Μαίη και τη Σοφιάνα.Στην αλλαγή στάσης ορισμένων συμπαικτών της από την στιγμή που παρέμεινε στο ριάλιτι επιβίωσης αναφέρθηκε και η Σοφιάνα.Χαμό όμως συνεχίζει να προκαλεί και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Ο make up artist αυτή τη φορά τα έβαλε με τον Γιώργο Ταλάντσεβ. Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο Κωνσταντίνος κατάλαβε πως κάτι λένε πάλι πίσω από την πλάτη του και ξέσπασε.Λίγο αργότερα ο Ταλάντσεβ ξέσπασε σε κλάματα αφού βγήκε και πάλι εκτός εαυτού με τον συμπαίκτη του τον οποίο δεν τον θέλει άλλο μέσα στο παιχνίδι.Για το τεράστιο πρόβλημα διχασμού στη μπλε ομάδα μίλησε στους συμπαίκτες του ο Σπύρος Μαρτίκας, εξηγώντας πως ο Άρης Σοϊλέδης δεν μπορεί να συμβιώσει με Κωνσταντίνο Εμμανουήλ και Τάκη Καραγκούνια. Ο φαρμακοποιός θεωρεί υπεύθυνο για ότι συμβαίνει στην ομάδα του τον make up artist.Προβλήματα υπάρχουν όμως και στην κόκκινη ομάδα. Ο Γιώργος Κατσαούνης έμεινε και η Τζο Μαριδάκη έφυγε, με την Ασημίνα Χατζηανδρέου να θεωρεί ότι ο αγρότης δεν συμπεριφέρεται σωστά και να εξηγεί το γιατί.Η νέα εβδομάδα στο Survivor ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό έπαθλο. Ο Γιώργος Λιανός απουσιάζει για προσωπικούς λόγους στην Ελλάδα και ο Ατζούν Ιλίτζαλι που πήρε τη θέση του ανακοίνωσε ότι προσφέρει στην ομάδα που θα κερδίσει ένα αξέχαστο ταξίδι στο Μαϊάμι.Όπως ήταν φυσικό, οι παίκτες των δυο ομάδων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και πανηγύρισαν, με τον Τούρκο παραγωγό να υπόσχεται ακόμα καλύτερα για τη συνέχεια και να ευχαριστεί παράλληλα τον Κώστα Πηλαδάκη που κάθε χρόνο στέλνει και μια από τις κοπέλες του στον Άγιο Δομίνικο.Ο Ατζούν δεν παρέλειψε να αστειευτεί και με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη βροχή, με τον make up artist να του απαντάει πως αν βρέξει θα πάρει ξανά ομπρέλα και θα κάτσουν μαζί.Αν και δεν έβρεξε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ δεν στάθηκε τυχερός, καθώς με το που μπήκε στο στίβο μάχης τραυματίστηκε στον ώμο του και αποχώρησε κλαίγοντας.Ο αγώνας για το Μαϊάμι ήταν ντέρμπι, με τον Γιώργο Λιανό στην περιγραφή και ας απουσίαζε από τον Άγιο Δομίνικο. Οι μπλε ξεκίνησαν καλυτέρα, όμως οι κόκκινοι δεν τους άφησαν να ξεφύγουν σε κανένα σημείο, ισοφαρίζοντας τους κάθε φορά που έπαιρναν προβάδισμα μέχρι και το 8-8.Σε εκείνο το σημείο οι κόκκινοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά με τον Νίκο Γιάννη να κερδίζει τον Σπύρο Μαρτίκα, όμως η Σοφιάνα Αβραμάκη ήταν πιο εύστοχή από τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και ισοφάρισε σε 9-9 πηγαίνοντας τον αγώνα σε flag race.Στην τελική μάχη για το εισιτήριο για το Μαϊάμι ο Άρης και η Βρισηίδα ήταν πιο γρήγοροι από τους Στάθη και Σταυρούλα, όμως οι κόκκινοι ήταν πιο εύστοχοι στο τέλος και για μια κορίνα νίκησαν με 10-9.Οι μπλε ήταν απαρηγόρητοι μετά την ήττα τους, ωστόσο όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ατζουν οι νικητές θα επέλεγαν έναν από τους ηττημένους για να πάρουν μαζί τους στο ταξίδι, ο οποίος με τη σειρά του θα επέλεγε ακόμα έναν συμπαίκτη του. Ο Άρης Σοϊλέδης ήταν ο παίκτης των μπλε που επέλεξαν οι κόκκινοι για να πάρουν μαζί τους στο ΜαΪάμι και ο ποδοσφαιριστής με τη σειρά του διάλεξε για παρέα του τον Γιώργο Ταλάντσεβ.Η Βρισηίδα δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η ομάδα της έχασε το ταξίδι και άρχισε να επιρρίπτει ευθύνες στον Άρη για την ήττα κατηγορώντας τον ότι ήξερε πώς αν οι κόκκινοι κέρδιζαν θα τον επέλεγαν και αυτός θα ταξίδευε με τους φίλους του.Την δική του εξήγηση γιατί ο Άρης επέλεξε τον Τάλα και όχι τη Σοφιάνα έδωσε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, με τον make up artist να προτείνει στην ομάδα του να τους φάνε τις μερίδες τους.Το κλίμα στους μπλε ήρθε να διαταράξει και ο καιρός με αρκετούς να βρίσκουν στέγη στην καλύβα των κόκκινων, κάτι που έφερε την αντίδραση του Τάκη Καραγκούνια.Την ίδια ώρα ο Άρης και ο Τάλα, όσο και όλη η κόκκινη ομάδα διασκέδαζαν με τη ψυχή τους στο Μαϊάμι, πότε πάνω σε διώροφο λεωφορείο, πότε μέσα σε σκάφος, πότε τρώγοντας αλά Ελληνικά.