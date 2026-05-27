Αισιόδοξος πως το Ιράν θα δεχτεί να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο κάθε συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Βανς
Αισιόδοξος πως το Ιράν θα δεχτεί να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο κάθε συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Βανς
Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια αποτελούν τα κύρια ζητήματα στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης και Ουάσινγκτον
Αισιοδοξία ότι το Ιράν θα συμφωνήσει, ως μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εξέφρασε ο Τζέι ντι Βανς.
Σε συνέντευξή του στο NBC την Τετάρτη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» πως το Ιράν θα δεχθεί να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, αλλά πρόσθεσε: «Το πιο δύσκολο ερώτημα είναι εάν το Ιράν θα συμφωνήσει σε μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης που θα μας δώσει την εμπιστοσύνη ότι δεν θα παραβιάσει τη συμφωνία στο μέλλον».
Μετά από εβδομάδες κυρίως έμμεσων συνομιλιών, και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι κατέγραψαν πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα έδινε 60 ημέρες στους διαπραγματευτές για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα σε πολλά σημεία ενός - πιθανώς - μνημονίου 14 σημείων, με γενικό πλαίσιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σε αντάλλαγμα για τη λήψη μέτρων από την Τεχεράνη που θα επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Ο ανώτερος Ιρανός διπλωμάτης, Χοσεΐν Νουσχαμπάντι, σημείωσε ότι το πιθανό πλαίσιο περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την απελευθέρωση των «παγωμένων» κεφαλαίων, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων και την ελεύθερη πώληση ιρανικού πετρελαίου.
Ο Νουσχαμπάντι πρόσθεσε ότι το προσχέδιο συμφωνίας δεν περιλαμβάνει δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA. Οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εάν η πρώτη φάση της συμφωνίας προχωρήσει καλά, το πυρηνικό ζήτημα μπορεί να εξεταστεί και να διαπραγματευτεί εντός 60 ημερών.
Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το Ιράν επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνική βόμβα, ενώ το Ιράν το αρνείται επανειλημμένα, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.
Σε συνέντευξή του στο NBC την Τετάρτη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» πως το Ιράν θα δεχθεί να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, αλλά πρόσθεσε: «Το πιο δύσκολο ερώτημα είναι εάν το Ιράν θα συμφωνήσει σε μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης που θα μας δώσει την εμπιστοσύνη ότι δεν θα παραβιάσει τη συμφωνία στο μέλλον».
US Vice President JD Vance tells NBC he is “extremely hopeful” Iran will agree to a deal preventing it from developing nuclear weapons. pic.twitter.com/QAAhRDsDKG— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 27, 2026
Δύσκολα θέματα στο τραπέζιΑπό την εφαρμογή της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου, οι δύο πλευρές παραμένουν σε διαφωνία σε σειρά σύνθετων ζητημάτων, όπως οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο και οι ιρανικές απαιτήσεις για άρση των κυρώσεων και απελευθέρωση «παγωμένων» κεφαλαίων.
Μετά από εβδομάδες κυρίως έμμεσων συνομιλιών, και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι κατέγραψαν πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα έδινε 60 ημέρες στους διαπραγματευτές για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα σε πολλά σημεία ενός - πιθανώς - μνημονίου 14 σημείων, με γενικό πλαίσιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σε αντάλλαγμα για τη λήψη μέτρων από την Τεχεράνη που θα επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Ο ανώτερος Ιρανός διπλωμάτης, Χοσεΐν Νουσχαμπάντι, σημείωσε ότι το πιθανό πλαίσιο περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την απελευθέρωση των «παγωμένων» κεφαλαίων, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων και την ελεύθερη πώληση ιρανικού πετρελαίου.
Ο Νουσχαμπάντι πρόσθεσε ότι το προσχέδιο συμφωνίας δεν περιλαμβάνει δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA. Οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εάν η πρώτη φάση της συμφωνίας προχωρήσει καλά, το πυρηνικό ζήτημα μπορεί να εξεταστεί και να διαπραγματευτεί εντός 60 ημερών.
Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το Ιράν επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνική βόμβα, ενώ το Ιράν το αρνείται επανειλημμένα, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα