Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Ιδρύεται δημοτικό σχολείο στο σωφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας
Ιδρύεται δημοτικό σχολείο στο σωφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας
«Δημιουργούμε τις βάσεις για την πραγματική κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων», τόνισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
Ιδρύεται και τίθεται σε λειτουργία το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, που θα λειτουργεί εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κέρκυρας, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.
Η νέα αυτή δομή, που θα στεγάζεται στον χώρο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Γυμνασίου), θα λειτουργεί σε απογευματινό ωράριο (15:30–17:30), διευρύνοντας έμπρακτα την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός σωφρονιστικού καταστήματος στην περιοχή ευθύνης της, καλύπτοντας ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό.
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Κέρκυρας, αποτελεί μια αξιακή επιλογή ευθύνης. Δίνουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη δεύτερη ευκαιρία για όλους και φέρνουμε την εκπαίδευση σε χώρους όπου για χρόνια έλειπε. Η παιδεία άλλωστε δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς. Είναι δικαίωμα για τον καθένα και εκεί ακριβώς κρίνεται ο δικός μας ρόλος: στο αν μπορούμε να το διασφαλίσουμε ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Με την ίδρυση ενός ακόμη σχολείου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας, για το σχολικό έτος 2025-2026, ανοίγουμε δρόμους γνώσης, αξιοπρέπειας και προοπτικής. Μετατρέπουμε τον χρόνο της κράτησης σε χρόνο ουσίας και δημιουργούμε τις βάσεις για την πραγματική κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Γιατί μια κοινωνία γίνεται πιο ασφαλής όχι υψώνοντας περισσότερα τείχη, αλλά χτίζοντας περισσότερες γέφυρες».
Το έτος 2025-2026 ιδρύθηκαν 4 νέα μονοθέσια δημοτικά σχολεία σε φυλακές της Αργολίδας και των Χανίων :
- 7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου
- 8ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου
- Δημοτικό Σχολείο στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας
- 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
και ένα Επαγγελματικό Λύκειο στη Λάρισα:
- 8ο ΕΠΑΛ στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας
Ενώ τον περασμένο Μάρτιο, ιδρύθηκε και το 36ο Δημοτικό Σχολείο στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.
Η νέα αυτή δομή, που θα στεγάζεται στον χώρο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Γυμνασίου), θα λειτουργεί σε απογευματινό ωράριο (15:30–17:30), διευρύνοντας έμπρακτα την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός σωφρονιστικού καταστήματος στην περιοχή ευθύνης της, καλύπτοντας ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό.
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Κέρκυρας, αποτελεί μια αξιακή επιλογή ευθύνης. Δίνουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη δεύτερη ευκαιρία για όλους και φέρνουμε την εκπαίδευση σε χώρους όπου για χρόνια έλειπε. Η παιδεία άλλωστε δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς. Είναι δικαίωμα για τον καθένα και εκεί ακριβώς κρίνεται ο δικός μας ρόλος: στο αν μπορούμε να το διασφαλίσουμε ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Με την ίδρυση ενός ακόμη σχολείου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας, για το σχολικό έτος 2025-2026, ανοίγουμε δρόμους γνώσης, αξιοπρέπειας και προοπτικής. Μετατρέπουμε τον χρόνο της κράτησης σε χρόνο ουσίας και δημιουργούμε τις βάσεις για την πραγματική κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Γιατί μια κοινωνία γίνεται πιο ασφαλής όχι υψώνοντας περισσότερα τείχη, αλλά χτίζοντας περισσότερες γέφυρες».
Το έτος 2025-2026 ιδρύθηκαν 4 νέα μονοθέσια δημοτικά σχολεία σε φυλακές της Αργολίδας και των Χανίων :
- 7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου
- 8ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου
- Δημοτικό Σχολείο στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας
- 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
και ένα Επαγγελματικό Λύκειο στη Λάρισα:
- 8ο ΕΠΑΛ στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας
Ενώ τον περασμένο Μάρτιο, ιδρύθηκε και το 36ο Δημοτικό Σχολείο στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.
Η εκπαίδευση δεν σταματά στα τείχη κανενός ιδρύματος. Η δεύτερη ευκαιρία αποτελεί δικαίωμα, όχι προνόμιο. Με σταθερά βήματα, διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο συμπεριληπτικό, πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα