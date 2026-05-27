Μεταναστευτικό: Πτώση άνω του 40% στις ροές έως τις 26 Μαΐου, από 8.082 σε 3.029 αφίξεις στο ανατολικό Αιγαίο
Ισχυρή επιχειρησιακή παρουσία, 24ωρη επιτήρηση και διεθνής συνεργασία με Λιβύη και Frontex μειώνουν τις ροές – Σχέδιο πρόληψης και συντονισμού από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου 2026.
Ειδικότερα, στο ανατολικό Αιγαίο οι παράνομες αφίξεις υποχώρησαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, καταγράφοντας μείωση 63%, ενώ τα περιστατικά μειώθηκαν από 330 σε 118. Η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο πίεσης, ωστόσο η εικόνα αποτυπώνει σαφή επιχειρησιακή βελτίωση.
Η αποκλιμάκωση αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στη θάλασσα, στη συστηματικότερη επιτήρηση των κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών, στην ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και στον στενότερο συντονισμό με συναρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τον Υπουργό Βασίλης Κικίλιας, με έμφαση στην πρόληψη και τη συνεχή επιτήρηση.
Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η εικόνα παραμένει πιο σύνθετη, ωστόσο οι ροές εμφανίζουν μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που παραδοσιακά ευνοούν τη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη διαδρομή.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει κινηθεί με στοχευμένο σχέδιο και στη νότια πύλη.
Κλιμάκιο του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βεγγάζη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, για επαφές με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της δυνατότητας συγκράτησης ροών στα λιβυκά παράλια. Παράλληλα, προωθείται η μόνιμη παρουσία συνδέσμου του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. στη Βεγγάζη για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ σχεδιάζεται και η εκπαίδευση 35 στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής σε θέματα επιχειρησιακών μέσων, συντήρησης και διαχείρισης θαλάσσιας επιτήρησης.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση διαδραματίζει και η ενίσχυση της επιτήρησης με σύγχρονα μέσα, καθώς η περιοχή καλύπτεται ήδη από μέσα της Frontex, τρία αεροσκάφη και ένα UAV, ενώ αναμένεται η προσθήκη ακόμη ενός αεροσκάφους τον Ιούνιο. Σε συνδυασμό με τα εθνικά μέσα, η επιχειρησιακή κάλυψη πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνδρομή για την ανάπτυξη Λιβυκού Κέντρου Επιχειρήσεων στη Βεγγάζη, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας πεδίου και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων κοντά στα σημεία εκκίνησης των ροών.
Προβλέπεται επίσης η παραχώρηση τριών πλωτών μέσων του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. προς τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, αποκλειστικά για αποστολές έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης της Λιβύης.
Την ίδια ώρα, στην Κρήτη η διαχείριση των ροών γίνεται πλέον πιο οργανωμένα, με μικρότερο χρόνο παραμονής των μεταναστών στο νησί και ταχύτερη μεταφορά σε δομές, μέσω του συντονισμού των συναρμόδιων υπουργείων και του Λιμενικού Σώματος.
