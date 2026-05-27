Εξιχνιάστηκε απάτη στις Σέρρες, απέσπασαν €200.000 και χρυσές λίρες προσποιούμενοι συνεργάτες λογιστή
Η απάτη σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στις Σέρρες - Ταυτοποιήθηκε μία γυναίκα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών της
Υπόθεση απάτης με λεία 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών της.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η απάτη σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στις Σέρρες, όταν άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος συνεργάτη του λογιστή της. Στη συνέχεια την παρέπεμψε σε γυναίκα συνεργό του, η οποία εμφανίστηκε ως δήθεν σύμβουλος επενδύσεων και την έπεισε να επενδύσει χρήματα σε οικονομικά προγράμματα.
Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη γυναίκα το ποσό των 200.000 ευρώ, 12 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα παρέλαβε η γυναίκα που έχει ταυτοποιηθεί.
Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων των υπόλοιπων συνεργών όσο και για το ενδεχόμενο συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
