Εξιχνιάστηκε απάτη στις Σέρρες, απέσπασαν €200.000 και χρυσές λίρες προσποιούμενοι συνεργάτες λογιστή
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλεφωνική απάτη Σέρρες Απάτη

Εξιχνιάστηκε απάτη στις Σέρρες, απέσπασαν €200.000 και χρυσές λίρες προσποιούμενοι συνεργάτες λογιστή

Η απάτη σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στις Σέρρες - Ταυτοποιήθηκε μία γυναίκα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών της

Εξιχνιάστηκε απάτη στις Σέρρες, απέσπασαν €200.000 και χρυσές λίρες προσποιούμενοι συνεργάτες λογιστή
Υπόθεση απάτης με λεία 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η απάτη σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στις Σέρρες, όταν άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος συνεργάτη του λογιστή της. Στη συνέχεια την παρέπεμψε σε γυναίκα συνεργό του, η οποία εμφανίστηκε ως δήθεν σύμβουλος επενδύσεων και την έπεισε να επενδύσει χρήματα σε οικονομικά προγράμματα.

Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη γυναίκα το ποσό των 200.000 ευρώ, 12 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα παρέλαβε η γυναίκα που έχει ταυτοποιηθεί.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων των υπόλοιπων συνεργών όσο και για το ενδεχόμενο συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης