Survivor: Οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση και ο… πόλεμος νεύρων – Δείτε βίντεο

Οι δυο νέοι παίκτες της κόκκινης ομάδας,καικαι οι δυο νέοι παίκτες της μπλε,καιείναι οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση από τομε έναν εξ αυτών να χάνει το πάρτι ένωσης. Οιοι οποίοι κατάφεραν να σπάσουν το σερί τωνκαι να πάρουν την 2η ασυλία της εβδομάδας κάλεσαν το τηλεοπτικό κοινό να στηρίξει τους δυο παίκτες της αντίπαλης ομάδας αλλά και την δική τους υποψήφια και να διώξουν από τον Άγιο Δομίνικο τον make up artist.Ο χαμός που προκλήθηκε στο Συμβούλιο της Δευτέρας με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, ο οποίος και καταψηφίστηκε από την ομάδα του κυρίως για τη συμπεριφορά του ήταν το θέμα συζήτησης των κόκκινων την επόμενη ημέρα. Ο Νίκος Γιάννης δεν μπορούσε να κατανοήσει τι έχει στο μυαλό του ο make up artist και γιατί ενώ όλοι προσπαθούν να τον βοηθήσουν εκείνος συνεχίζει να το παίζει θύμα, ενώ ο Στάθης Σχίζας σχολίασε τις καταγγελίες του για το bullyng που λέει ότι δέχεται. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι συζητήσεις που έκαναν στην καλύβα τους οι Διάσημοι και όλοι συμφώνησαν πως κατακρίνουν το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ αναφέρθηκε στο τι είδους πατέρας είναι ο Τάκης Καραγκούνιας.Ότι και να λένε κόκκινοι και μπλε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ συνεχίζει το χαβά του και δείχνει αποφασισμένος να πετύχει τον στόχο του στο Survivor. Ο make up artist απορεί για την «κακία» της οποία γίνεται αποδέκτης και θεωρεί ότι όλα γίνονται γιατί τον ζηλεύουν και επειδή τους «ξεβράκωσε» πολλές φορές στα ψέματα που λένε. Παράλληλα δηλώνει ότι δεν θα φύγει από το ριάλιτι, αφού θα δώσει όλο του το είναι για να πραγματοποιήσει τα όσα έχει κατά νου.Για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και τον εκνευρισμό που έχει προκαλέσει στην ομάδα του μίλησε η Θωμαΐς Εμμανουηλίδου, ενώ ο έξω φρενών με τον συμπαίκτη του ήταν και ο Γιώργος Ταλάντσεβ, ο οποίος θεωρεί ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνει bullying.Πριν τον αγώνα της 2ης ασυλίας ο Σπύρος Μαρτίκας αναφέρθηκε στις ψευδαισθήσεις του Κωνσταντίνου τονίζοντας πως «όπως στρώνει ο καθένας κοιμάται» και προσπάθησε να πείσει τον Γιώργο Λιανό ότι οι μπλε θα αγωνιστούν συγκεντρωμένοι.Συγκεντρωμένος στο στόχο του δήλωσε πως είναι και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, ο οποίος κατηγόρησε πάλι την ομάδα του ότι μετά το χθεσινό συμβούλιο του μίλησαν άσχημα.Ο make up artist έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της μπλε ομάδας και δεν συμμετείχε καν στη συσκευή τους για τα «ματσαρίσματα», επιλέγοντας την ηλιοθεραπεία.Ο αγώνας για την 2η ασυλία ήταν πάλι χωρισμένος σε δυο σκέλη με τις γυναίκες να ρίχνονται πρώτες στο στίβο μάχης και τις κόκκινες να κάνουν «περίπατο» επικρατώντας με 6-1 των μπλε.Στους άντρες ο αγώνας ήταν ντέρμπι. Οι μπλε ξεκίνησαν με ένα 2-0, όμως οι κόκκινοι ισοφάρισαν με τις δυο ομάδες να προχωράνε μαζί πόντο-πόντο. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, όσο και αν έκανε προθέρμανση δεν κατάφερνε να σταυρώσει νίκη.Οι κόκκινοι πέρασαν μπροστά με τον Τάλα να κάνει το 5-5 και τον Σπύρο να προσφέρει τον τελευταίο πόντο στην ομάδα του και να οδηγεί τη μάχη στα μπαράζ.Ντέρμπι ήταν και το μπαράζ με τη Σταυρούλα να ανοίγει το σκορ για τις κοκκινες και τον Απόστολο να κάνει το 2-0, όμως Βρισηίδα και Τάκης ισοφάρισαν.Στο flag race Βρισηίδα και Τάλα επικράτησαν των Ναυσικά και Νίκου Γιάννη και πήραν το δεύτερο τοτέμ ασυλίας, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες τους σε αγώνες ασυλίες κατά τις οποίες συνεχώς υποδείκνυαν υποψήφιους προς αποχώρηση.Στην ατομική ασυλία νικητής για τους κόκκινους βγήκε ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος εξασφάλισε το εισιτήριο για το πάρτι ένωσης, όπως είχε κάνει και η Σοφιάνα από την μπλε ομάδα.Οι Μπλε από τη χαρά τους για τη νίκη τους αποφάσισαν να κάνουν μία ανακωχή με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είναι το κόκκινο πανί για την ομάδα.Ωστόσο η ανακωχή δεν κράτησε πολύ και γι’ αυτό φρόντιζε ο ίδιος. Ο «πόλεμος» νεύρων στη μπλε καλύβα συνεχίστηκε και τον make up artist να καταφέρνει πάλι να τους κάνει όλους έξαλλους και περισσότερο απ’ όλους τον Τάκη Καραγκούνια.Ο Κωνσταντίνος έδειξε να θίγεται που του είπαν πως δεν έχει καλούς κοιλιακούς και άρχισε τα «νάζια» του… απειλώντας τους μπλε ότι δεν θα φάει τα ψάρια που ψάρεψε ο Τάκης, ενώ συνέχισε να εκθειάζει τον εαυτό του χωρίς να προσφέρει το παραμικρό στην ομάδα του.Τα κορίτσια της μπλε ομάδας για να ηρεμίσουν από τις εντάσεις είπαν να κάνουν ηλιοθεραπεία.Την ίδια ώρα στην καλύβα ο… πόλεμος συνεχιζόταν με Τάκη και Κωνσταντίνο να φτάνουν μια ανάσα από το να πιαστούν στα χέρια.Όλη η ένταση στους μπλε μεταφέρθηκε και στο Συμβούλιο με τον Κωνσταντίνο να κατηγορεί τον Άρη ότι δεν του έδωσε φαγητό με τους υπόλοιπους να βγαίνουν από τα ρούχα τους και τον Μαρτίκα να τον αποκαλεί ελεεινό ψεύτη. Ο make up artist ζήτησε να αποχωρήσει από το συμβούλιο, όμως ο Λιανός δεν του το επέτρεψε.Πριν οι κόκκινοι οδηγηθούν στην κάλπη ο Σπύρος Μαρτίκας απηύθυνε έκκληση στο τηλεοπτικό κοινό να στηρίξει τους τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση από τις δυο ομάδες, όχι όμως και τον Εμμανουήλ, ενώ αποκάλυψε πως ζήτησε από τη Σοφιάνα που είχε την ατομική ασυλία να τον βγάλει στον τάκο.Το αποτέλεσμα της κάλπης των κόκκινων έβγαλε τον Νίκο Αντωνόπουλο.Η Σοφιάνα δεν άκουσε τον Σπύρο Μαρτίκα και έβγαλε στον τάκο την Στἐλλα Ανδρεάδου, από την οποία ζήτησε συγγνώμη, ενώ ο Στάθης Σχίζας έδωσε το Νίκο Γιάννη.