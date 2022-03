Ντρου Μπάριμορ: Αποκάλυψε ότι βλέπει «καυτά» όνειρα με τους πρώην της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο τελευταίο επεισόδιο του talk show της, ημίλησε για μια νέα μελέτη στους New York Times που διερευνούσε γιατί πρώην εραστές, εμφανίζονται στα όνειρα.Στη συνέχεια της εκπομπής, η ηθοποιός ρωτήθηκε από τοναν είδε ποτέ ένα όνειρο με πρώην της κι εκείνη απάντησε: «Νομίζω ότι τα όνειρά μου είναι μόνο μέρος που δραστηριοποιούμαι και κάθε έξι μήνες θα έχω το πιο καυτό όνειρο», συμπληρώνοντας πως νιώθει ζωντανή με αυξημένη λίμπιντο, αλλά δεν τους θέλει πίσω.Η 47χρονη ηθοποιός δεν συνηθίζει να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή, ωστόσο ένας από τους πρώην για τον οποίο μίλησε πρόσφατα, ήταν ο. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας «You, Me and Dupree».«Όλοι νόμιζαν ότι είμαστε σε σχέση κι εμείς απλώς περνούσαμε καλά. Ξέρεις, σε αυτή την ηλικία δεν τα παίρνεις όλα στα σοβαρά,κάνεις την πλάκα σου, χωρίς σχέσεις, δεσμεύσεις, έγνοιες. Ήταν απ' τις καλύτερες φάσεις της ζωής μας. Και για τους δύο νομίζω», είχε δηλώσει σχετικά η Ντρου Μπάριμορ.