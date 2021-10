The Voice: Το μυστικό του Ρουβά, η «ξαδέλφη» της Παπαρίζου και η… αρπαγή του Μουζουράκη –Δείτε βίντεο

Δείτε όσα έγιναν στο 6o Blind Audition του «The Voice of Greece» και πως έχουν διαμορφωθεί οι ομάδες των coaches

Η αναζήτηση των καλύτερων φωνών της Ελλάδας συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής μέσω των blind auditions στο «».Στο πλατό τουπου προβάλλεται από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΙ βρέθηκε ο Γιάννης Κάρκος, ο οποίος ερμήνευσε το κομμάτι του Θέμη Αδαμαντίδη «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί». Ο Γιάννης Κάρκος κατάφερε να εντυπωσιάσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Σάκη Ρουβά, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους.Προτού, όμως, ο Γιάννης επιλέξει την ομάδα που θα πάει, ο Σάκης Ρουβάς θέλησε να μοιραστεί μαζί του ένα μυστικό. Να ξανά τραγουδήσει αυτή τη φορά με ένα πλατύ χαμόγελο. Ο Γιάννης παρόλο που δεν χάλασε το χατίρι του Σάκη διάλεξε να πάει στην ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού.Η 18χρονη Ευγενία Καρατζόβαλη ήρθε από τη Γερμανία για να δείξει το ταλέντο της, το οποίο εκτίμησαν οι τρεις εκ των τεσσάρων κριτών! Η Ευγενία που τραγουδά από επτά ετών ερμήνευσε το Genie in A Bottle με την 18χρονη να επιλέγει την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, αφού όπως είπε όνειρό της είναι να πάει και στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision!H Έλενα Παπαρίζου ενθουσιάστηκε μαζί της και δεν δίστασε να πει: «Κάτι είμαστε εμείς τα παιδιά από εξωτερικό, είμαστε σαν ξαδερφάκια»!Το δικό του σόου θέλησε να δώσει και ο Πανος Μουζουράκης και βρήκε ευκαιρία να το πράξει όταν στη σκηνή ανέβηκε η Χριστίνα Μπαγκντασαριδου.Η νεαρή ερμηνεύτρια που ζει στη Λευκωσία, ηλικίας 18 ετών, κατόρθωσε με τις φωνητικές της δυνατότητες να εντυπωσιάσει τους coaches με τον Μουζουράκη να ορμάει στη σκηνή κυνηγώντας την Χριστίνα και φυσικά την… άρπαξε!Από το 6ο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι: Γιάννης Κάρκος, Ευγενία Καρατζόβαλη, Γιάννης Ζάχος, Χριστίνα Μπαρζούκα, Κλειώ Βλαχούλη, Χρήστος Σιόγκας, Χριστίνα Μπαγκντασαρίδου, Σοφία Παπουλάκου, Ηλιάνα Αλεξάνδρου.Δείτε όσα έγιναν στο 6o Blind Audition του «The Voice of Greece» και πως έχουν διαμορφωθεί οι ομάδες των coaches Κωνσταντίνου Αργυρού, Πάνου Μουζουράκη, Έλενας Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά