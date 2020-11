Η πιο hot τάση της αντρικής μόδας στα jeans

Scutar jean σε γκρι (r-shop.gr) και γκρι πουκάμισο (hotelshops.gr)

Ξεκίνησε το 1989, έχει έδρα το Άμστερνταμ και μεγάλο αποτύπωμα στη μόδα. Ο λόγος για τη G-star RAW που έγινε γνωστή ως το brand "luxury denim for the streets” με εμβληματικούς άνδρες ambassadors όπως ο πρωταθλητής της φόρμουλα ένα Max Verstappen. Η εταιρεία έχει ένα σπουδαίο ιστορικό αρχείο μόδας και είναι από τις πρώτες στον χώρο της μόδας που επενδύει στην αειφόρο ανάπτυξη με την παραγωγή του indigo washed denim υλικού να φτάνει στο σχεδον 100% sustainable σε μερικά από τα πιο κλασικά κομμάτια όπως το D-staq και το 3301 jean.Φέτος, το πιο hot ανδρικό όνομα στη μόδα, ο coach του φετινού GNTM και μοντέλο Γιώργος Καράβας γίνεται πρόσωπο της καμπάνιας της G-star RAW και ενσαρκώνει την πιο seasonless τάση στην ιστορία του στυλ: Denim on denim!Υπάρχουν δυο κυρίαρχες τάσεις στους συνδυασμούς, για την χρονιά που διανύουμε. Η μία είναι η διαχρονική και αλάνθαστη που συνδυάζει το jean παντελόνι με μαύρο ζιβάγκο, ένα κομψό σακάκι, και δερμάτινα παπούτσια, μποτάκια ή αθλητικά. Η πιο hot τάση στο ανδρικό ντύσιμο αυτή την εποχή θέλει το jean παντελόνι με jean πουκάμισο σε μια denim-on-denim εκδοχή.Τα jeans φοριούνται παντού, στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στην έξοδο, φροντίζοντας να λαμβάνουμε υπόψη μας τους κανόνες της μόδας. Στους χώρους δουλειάς, για παράδειγμα, και σε πιο formal εμφανίσεις αποφεύγουμε τα σκισμένα jean, όσα καταλήγουν σε καμπάνα, τα υπερβολικά χαμηλόμεσα, τα ψηλόμεσα τύπου baggy και τα πολύ εφαρμοστά.Όταν επιλέγουμε jean δίνουμε πάντα σημασία στο ύφασμα, την υφή, την άνεση, την καλή εφαρμογή. Με βάση αυτά και για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η G-star RAW έχει κάνει motto της το “Just the Product”. Αυτό σημαίνει ότι διαλέγει πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ραφές και επενδύει στον ευφυή σχεδιασμό. Έτσι, το jean προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε τύπο σώματος προσφέροντας ευχέρεια στην κίνηση.Φέτος, η G-star RAW επανακυκλοφορεί την πιο σέξι καμπάνια της επιστρέφοντας στο Hardcore Denim και προτείνοντας σύγχρονα outfit. Κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας ο Γιώργος Καράβας ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες στο χώρο του modelling, με διεθνείς συνεργασίες μεγάλων οίκων μόδας που φωτογραφίζεται προτείνοντας τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν στο ανδρικό ντύσιμο.Το νέο G-Star Scutar 3D, μία διαφορετική εκδοχή του γνωστού G-Star Citishield Jeans, εμπνευσμένο από τα motor cycle pants με ξεθωριασμένο look και ενίσχυση στα γόνατα, συνδυάζεται εξαιρετικά με indigo denim πουκάμισο και μαύρο ζιβάγκο, ενώ στην γκρι εκδοχή του ταιριάζει απόλυτα με το γκρι denim πουκάμισο, για πιο casual εμφανίσεις. Δυο δυνατά outfits για ντύσιμο που αποπνέει δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και sexiness.INFOScutar jean σε γκρι ( r-shop.gr ) και γκρι πουκάμισο ( hotelshops.gr Scutar jean σε indigo μπλε ( hionidis.com ) και denim πουκάμισο ( jeanious.com Κεντρική διάθεση Sport & Fashion Freedom AE 212 00 03 710Βρες τη συλλογή G-Star RAW στο hotelshops.gr hionidis.com και r-shop.gr