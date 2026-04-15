Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε πως μελέτησε την Μπιγιονσέ για να ανταποκριθεί στον ρόλο της στην ταινία «Mother Mary»
Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε πως μελέτησε την Μπιγιονσέ για να ανταποκριθεί στον ρόλο της στην ταινία «Mother Mary»
Η ηθοποιός περιέγραψε την προετοιμασία που έκανε για να υποδυθεί μία ποπ σταρ
Η Αν Χάθαγουεϊ εξήγησε πώς η Μπιγιονσέ τη βοήθησε να διαμορφώσει την ερμηνεία της στην ταινία «Mother Mary». Η ηθοποιός μίλησε για τη διαδικασία με την οποία μεταμορφώθηκε σε ποπ σταρ για το ψυχολογικό θρίλερ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το σάουντρακ.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης, παρουσία του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λόουερι και της FKA twigs, η 43χρονη σταρ αναφέρθηκε στο πώς δούλεψε τη φωνή της, έχοντας ως αφετηρία το υπόβαθρό της στο μουσικό θέατρο.
Η Χάθαγουεϊ ξεκίνησε λέγοντας ότι μεγάλωσε με τη μητέρα της, η οποία είναι «μια εντυπωσιακή τραγουδίστρια του μουσικού θεάτρου», όμως η δική της φωνή είναι τόσο διαφορετική. «Η δική μου είναι πολύ πιο απαλή. Μιλάω πιο χαμηλόφωνα από εκείνη και είμαι πολύ μέσα στο κεφάλι μου. Ποτέ δεν αξιολόγησα πραγματικά τον εαυτό μου ως τραγουδίστρια. Όταν μεγάλωνα, έλεγα, “η Γουίτνεϊ Χιούστον, αυτή είναι αληθινή τραγουδίστρια”, κι εγώ απλώς δεν μπορώ να κάνω τέτοια περάσματα», σημείωσε.
Επίσης, επισήμανε ότι είχε «φωνή για χορωδία» και ότι συνέκρινε τον εαυτό της με «κάποια που είχε μια φωνή που ακουγόταν σαν να την είχε αγγίξει ο Θεός».
Το να κληθεί η Αν Χάθαγουεϊ να υποδυθεί τη Mother Mary, «ήταν ένας εντελώς νέος τρόπος τραγουδιού και την μπέρδευε για πάρα πολύ καιρό», όπως ανέφερε η ίδια. «Μου πήρε περίπου δύο χρόνια μέχρι να το καταφέρω τελικά», είπε για την ποπ σταρ που έχτισε για τον ρόλο. «Σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με το να μελετώ τι έκαναν άλλες τραγουδίστριες και να προσπαθώ να καταλάβω, ειλικρινά, γιατί ακούγονταν τόσο κουλ».
Η σταρ του Χόλιγουντ σημείωσε ότι άκουγε ξανά και ξανά το «American Requiem» της Μπιγιονσέ. «Η τεχνική της σε αυτό το τραγούδι είναι τόσο υπνωτιστική και εντυπωσιακή — και αληθινή. Απλώς ακούγοντας τη φρασεολογία της, τη μουσικότητά της, κατανοώντας την ιστορία της φωνής της που την είχε οδηγήσει στο να μπορεί να βγάζει αυτόν τον ήχο που είναι τόσο ακίνητος, τόσο παρών, το μελέτησα αυτό και εκτίμησα ότι η Μπιγιονσέ μπορεί να κάνει τα περάσματα», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Κατά τη διάρκεια συζήτησης, παρουσία του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λόουερι και της FKA twigs, η 43χρονη σταρ αναφέρθηκε στο πώς δούλεψε τη φωνή της, έχοντας ως αφετηρία το υπόβαθρό της στο μουσικό θέατρο.
Η Χάθαγουεϊ ξεκίνησε λέγοντας ότι μεγάλωσε με τη μητέρα της, η οποία είναι «μια εντυπωσιακή τραγουδίστρια του μουσικού θεάτρου», όμως η δική της φωνή είναι τόσο διαφορετική. «Η δική μου είναι πολύ πιο απαλή. Μιλάω πιο χαμηλόφωνα από εκείνη και είμαι πολύ μέσα στο κεφάλι μου. Ποτέ δεν αξιολόγησα πραγματικά τον εαυτό μου ως τραγουδίστρια. Όταν μεγάλωνα, έλεγα, “η Γουίτνεϊ Χιούστον, αυτή είναι αληθινή τραγουδίστρια”, κι εγώ απλώς δεν μπορώ να κάνω τέτοια περάσματα», σημείωσε.
Επίσης, επισήμανε ότι είχε «φωνή για χορωδία» και ότι συνέκρινε τον εαυτό της με «κάποια που είχε μια φωνή που ακουγόταν σαν να την είχε αγγίξει ο Θεός».
Η σταρ του Χόλιγουντ σημείωσε ότι άκουγε ξανά και ξανά το «American Requiem» της Μπιγιονσέ. «Η τεχνική της σε αυτό το τραγούδι είναι τόσο υπνωτιστική και εντυπωσιακή — και αληθινή. Απλώς ακούγοντας τη φρασεολογία της, τη μουσικότητά της, κατανοώντας την ιστορία της φωνής της που την είχε οδηγήσει στο να μπορεί να βγάζει αυτόν τον ήχο που είναι τόσο ακίνητος, τόσο παρών, το μελέτησα αυτό και εκτίμησα ότι η Μπιγιονσέ μπορεί να κάνει τα περάσματα», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
