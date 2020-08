Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

είχε ο γνωστός παραγωγός, εμπνευστής και κριτής του, ο οποίος έπεσε από το νέο ηλεκτρικό του ποδήλατο, στο σπίτι του, στο Λος Άντζελες.Όπως ανέφερε ητου, «είναι καλά, βρίσκεται υπό παρακολούθηση και στα καλύτερα χέρια», καθώς ομεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε εγχείριση.«Έσπασε την πλάτη του και υποβάλλεται σε εγχείρηση απόψε» πρόσθεσε η εκπρόσωπός του.είναι Βρετανός παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων και επιχειρηματίας. Είναι πιο αναγνωρισμένος ως κριτής στη βρετανική τηλεόραση συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς όπως το Pop Idol , The X Factor, Got Talent της Βρετανίας, American Idol, The X Factor , Αμερική Έχεις Ταλέντο. Ο Κάουελ είναι ο κύριος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής εταιρείας ψυχαγωγίας Syco. Συνδυάζει τις δραστηριότητες στην τηλεόραση και τη μουσική βιομηχανία.Σημειώνεται ότι, καθώς το 2017 έπεσε από τις σκάλες του τότε σπιτιού του στο Λονδίνο.«Κάποιες φορές (γεγονότα σαν αυτό) μας υπενθυμίζουν πως δεν είμαστε άτρωτοι και αυτή ήταν σίγουρα μια τέτοια για μένα. Πάνω απ’ όλα είμαι πατέρας και πρέπει να είμαι πιο υπεύθυνος από ποτέ» έλεγε τότε.