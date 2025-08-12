Άνδρας συμβουλεύτηκε το ChatGPT για τις επιπτώσεις του αλατιού και κατέληξε με σπάνια πάθηση
Ο άνδρας ανέφερε ότι είχε συμπτώματα, όπως ακμή στο πρόσωπο, υπερβολική δίψα και αϋπνία
Με σπάνια πάθηση κατέληξε ένας άνδρας, ο οποίος απευθύνθηκε στο ChatGPT για τις επιπτώσεις του επιτραπέζιου αλατιού.
Σύμφωνα με άρθρο που δημοσίευσε αρχικά το ιατρικό περιοδικό Annals of Internal Medicine – περιεχόμενο του οποίου παραθέτει ο Guardian – ο 60χρονος πήγε στο νοσοκομείο και ισχυρίστηκε ότι ο γείτονάς του τον δηλητηρίαζε. Είπε επίσης ότι είχε πολλούς διατροφικές περιορισμούς, ενώ δίσταζε να πιει νερό, παρότι διψούσε.
Μάλιστα, ο άνδρας προσπάθησε να δραπετεύσει από το νοσοκομείο εντός 24 ωρών από την εισαγωγή του και, μετά την απομόνωσή του, υποβλήθηκε σε θεραπεία για ψύχωση.
Μόλις ο ασθενής σταθεροποιήθηκε, ανέφερε ότι είχε πολλά άλλα συμπτώματα, όπως ακμή στο πρόσωπο, υπερβολική δίψα και αϋπνία.
Τελικά, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι έπασχε από βρωμισμό - ένα «αναγνωρισμένο» σύνδρομο ευρέως διαδεδομένο στις αρχές του 20ού αιώνα - το οποίο θεωρείτο ότι συνέβαλε σε σχεδόν μία στις δέκα ψυχιατρικές εισαγωγές εκείνη την εποχή.
Έπειτα, ο ασθενής είπε στους γιατρούς ότι, αφού διάβασε για τις αρνητικές επιπτώσεις του χλωριούχου νατρίου, ή επιτραπέζιου αλατιού - όπως τον είχε συμβουλεύσει το ChatGPT σχετικά με την απομάκρυνση του χλωρίου από τη διατροφή του - άρχισε να παίρνει βρωμιούχο νάτριο για διάστημα τριών μηνών.
Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι είχε διαβάσει ότι «το χλώριο μπορεί να αντικατασταθεί με βρώμιο, αν και πιθανότατα για άλλους σκοπούς, όπως ο καθαρισμός».
Σημειώνεται ότι το βρωμιούχο νάτριο χρησιμοποιούνταν ως ηρεμιστικό στις αρχές του 20ού αιώνα.
Οι συγγραφείς του άρθρου, από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, δήλωσαν ότι η περίπτωση αυτή υπογραμμίζει «πώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην ανάπτυξη προληπτικών ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων για την υγεία».
