Πάνω από 15.000 θάνατοι φέτος στην Ευρώπη αποδίδονται στην άνοδο της θερμοκρασίας, λένε ερευνητές - Άνω των 600 στην Αθήνα

Από 15.013 ως 17.864 θάνατοι το φετινό καλοκαίρι συνδέονται με τη ζέστη και δεν θα είχαν συμβεί χωρίς την οφειλόμενη στην κλιματική αλλαγή άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με μελέτη δύο βρετανικών ινστιτούτων