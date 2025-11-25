Γιατί το σκόρδο θεωρείται ό,τι καλύτερο για να φάει κάποιος - Τα οφέλη του για την υγεία και τα δυσάρεστα συμπτώματα

«Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα και να προκαλέσει πόνο ή δυσφορία, καούρα ή παλινδρόμηση, αέρια και φούσκωμα, ακόμη και κακή αναπνοή και σωματική οσμή, καθώς το σώμα το αποβάλλει. Ωστόσο, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων σκόρδου δεν είναι συνήθως επικίνδυνη και τα γαστρεντερικά συμπτώματα θα περάσουν», αναφέρει.«Τα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου μπορεί να διαπιστώσουν ότι τα συμπτώματα επιδεινώνονται επειδή το σκόρδο περιέχει φρουκτάνες, ένα είδος ολιγοσακχαρίτη, ο οποίος δεν χωνεύεται καλά και μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και αέρια όταν ζυμώνεται από βακτήρια στο έντερο. Σε ορισμένα άτομα, το σκόρδο μπορεί να χαλαρώσει τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, προκαλώντας παλινδρόμηση», σημειώνει.Την επόμενη φορά που θα ετοιμάζετε το δείπνο και θα χρειαστείτε μερικά σκελίδες σκόρδο, μην βιαστείτε. Η Μουλάνε συμβουλεύει να περιμένετε 15 λεπτά μετά το σπάσιμο ή το κόψιμο του ωμού σκόρδου πριν το προσθέσετε στο πιάτο, καθώς ενεργοποιείται η αλισινάση.«Η αλισινάση αντιδρά με την αλλιίνη και δημιουργεί αλλισίνη, την ένωση που είναι υπεύθυνη για τα οφέλη του σκόρδου για την υγεία», αναφέρει. Τα υγιεινά λίπη, όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ή το αβοκάντο, βοηθούν στην απορρόφηση των αντιοξειδωτικών που υπάρχουν στο σκόρδο.«Τα αντιοξειδωτικά λειτουργούν καλύτερα όταν καταναλώνονται μαζί με άλλα αντιοξειδωτικά, καθώς έτσι βοηθούν στην ανακύκλωση το ένα του άλλου. Για να βοηθήσετε στην ανακύκλωση των αντιοξειδωτικών με βάση το θείο που περιέχει το σκόρδο, είναι καλή ιδέα να τρώτε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως ντομάτες, πιπεριές και εσπεριδοειδή. Έτσι, μια σάλτσα ντομάτας με σκόρδο για ζυμαρικά, ψητές πιπεριές και σκόρδο ή ένα ντρέσινγκ με σκόρδο, χυμό λεμονιού και μαϊντανό είναι εξαιρετικοί συνδυασμοί», είπε η Μουλάνε.Επιπλέον, η κατανάλωση σκόρδου με κρεμμύδια αυξάνει τη συνολική περιεκτικότητα σε οργανικό θείο και μπορεί να κάνει ένα γεύμα ακόμα πιο υγιεινό.«Το μαγειρεμένο σκόρδο είναι πολύ πιο ήπιο για το πεπτικό σύστημα και εξακολουθεί να είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και θεραπευτικές ιδιότητες. Περιέχει επίσης πρεβιοτικές ίνες που τροφοδοτούν το μικροβίωμα και έχει οφέλη για την υγεία της καρδιάς. Για τη γενική υποστήριξη της υγείας, είναι καλό να συμπεριλαμβάνετε το σκόρδο στη μαγειρική σας τακτικά», αναφέρει η Μουλάνε.Προτρέπει επίσης σε προσοχή σχετικά με τη χρήση προπαρασκευασμένων προϊόντων σκόρδου αντί για ωμές σκελίδες: «Μερικές φορές προστίθενται συντηρητικά για να διατηρηθεί φρέσκο, συχνά έχει λιγότερη γεύση από το φρέσκο σκόρδο και η επεξεργασία συχνά καταστρέφει την αλλισίνη και τα αντιοξειδωτικά. Το σκόρδο είναι τόσο γρήγορο και εύκολο στη χρήση που θα προτιμούσα πάντα το φρέσκο από το έτοιμο», εξήγησε.Δεν θέλουν όλοι να τρώνε σκόρδο κάθε μέρα - ίσως λόγω ανησυχιών για την κακή αναπνοή ή την οσμή του σώματος, ή απλά επειδή δεν τους αρέσει η γεύση του - εξ ου και η δημιουργία συμπληρωμάτων που περιέχουν μόνο το στοιχείο που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, την αλλισίνη.Ωστόσο, παρόλο που είναι πιο βολικά (και άοσμα), η Μουλάνε δηλώνει πως θα προτιμά πάντα τα φρέσκα σκόρδα.«Το σκόρδο προσφέρει μια ολόκληρη σειρά ευεργετικών συστατικών (όπως αντιοξειδωτικά) που συχνά χάνονται όταν οι κατασκευαστές απομονώνουν την αλλισίνη στα συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα ποικίλλουν επίσης σε ποιότητα και σύνθεση. Προτιμάται η κατανάλωση σκόρδου στη φυσική του μορφή στο μαγείρεμα ή μόνο του», δηλώνει.Η Μουλάνε εξήγησε ότι το σκόρδο έχει σίγουρα επίδραση στη σύσταση του αίματος και γι' αυτό οι άνθρωποι που λαμβάνουν ορισμένα είδη φαρμάκων πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην το καταναλώνουν σε υπερβολικές ποσότητες.«Το σκόρδο δρα ως αντιπηκτικό. Εξαιτίας αυτού, το σκόρδο μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα των αντιπηκτικών φαρμάκων όπως η βαρφαρίνη και μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα όπως η ασπιρίνη, καθώς και με ορισμένα φάρμακα για τον HIV και ορισμένα αντιυπερτασικά. Η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων σκόρδου στα τρόφιμα δεν αποτελεί συνήθως πρόβλημα, αλλά η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων σκόρδου ή συμπληρωμάτων πρέπει να αποφεύγεται όταν λαμβάνετε αυτά τα φάρμακα», δηλώνει.