Πώς τα φάρμακα απώλειας βάρους «χτυπούν» τα σούπερ μάρκετ και τα φαστ φουντ, γιατί... χαμογελούν οι αεροπορικές

Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, ορισμένες εταιρείες τροφίμων δοκιμάζουν νέα σχέδια μάρκετινγκ για να προσελκύσουν τους χρήστες φαρμάκων απώλειας βάρους. Στα παντοπωλεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο και περισσότερα προϊόντα φέρουν την ένδειξηειδικά αν τα προϊόντα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Ωστόσο, αυτές οι ενδείξεις δεν υπόκεινται σε ρύθμιση, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν να διαβάζουν τις λίστες συστατικών και να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους σχετικά με τη διατροφή τους, σύμφωνα με τοΣτο μεταξύ, η Πέις προειδοποιεί ότι οι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος δεν μπορούν απλώς να τρώνε λιγότερο — πρέπει επίσης να σκεφτούν να κάνουν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. «Νομίζεις ότι ξοδεύεις λιγότερα για φαγητό. Αλλά πόσοι άνθρωποι κάνουν πραγματικά τη μετάβαση σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και δεν τρώνε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, απλώς τρώνε λιγότερο, αφήνοντας το χάπι να κάνει όλη τη δουλειά; Έχω δει πολλά τέτοια παραδείγματα», είπε.Η δημοτικότητα των GLP-1 δεν επηρεάζει μόνο τα τρόφιμα. Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν οδηγήσει ορισμένους χρήστες να μειώσουν και την κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ποτών.είπε ότι πολλοί από τους ασθενείς του που λαμβάνουν GLP-1, αναφέρουν ως αποτέλεσμα τη «μείωση της επιθυμίας και - κατά συνέπεια - τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ». Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για αλκοόλ όταν βγαίνουν έξω.Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομικοί αναλυτές έχουν παρατηρήσει ότι περίπου το 44% των χρηστών GLP-1 πίνουν λιγότερο μετά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής και το 82% διατηρεί αυτές τις συνήθειες ακόμη και μετά τη διακοπή, σύμφωνα με έρευνα τηςπου πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025.Οι μετοχές των αλκοολούχων ποτών σημείωσαν κάμψη το περασμένο καλοκαίρι και η αύξηση της χρήσης GLP-1 μπορεί να συνέβαλε σε αυτή την πτώση των πωλήσεων, σύμφωνα με το Forbes. Εξάλλου, η, η εταιρεία που παράγει το ουίσκι Jack Daniel's, προειδοποίησε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω μιας σειράς παραγόντων, όπως τα φάρμακα για την απώλεια βάρους και η μειωμένη ζήτηση από τους νεότερους ενήλικες.Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν φάρμακα για την απώλεια βάρους μπορεί επίσης να πίνουν λιγότερο, επειδή έχουν επικεντρωθεί εκ νέου στην υγεία τους. «Θα δούμε και τη δευτερεύουσα επίδραση χρήσης των φαρμάκων αυτών, καθώς οι άνθρωποι θα λένε: «Επένδυσα στην υγεία μου, οπότε θα πρέπει να πάρω πιο έξυπνες αποφάσεις για την υγεία μου και σε άλλους τομείς της ζωής μου»», εξήγησε οΟι χρήστες GLP-1 αναφέρουν επίσης χαμηλότερη κατανάλωση άλλων ποτών, όπως καφέ και αναψυκτικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει προβλήματα για τους μεγάλους κατασκευαστές ροφημάτων και ποτών, ωστόσο ορισμένοι ηγέτες του κλάδου δεν ανησυχούν, σύμφωνα με τοΟ οικονομικός διευθυντής τηςδήλωσε ότι η δημοφιλής μάρκα αναψυκτικών είναι ήδη «σε καλή θέση για να προσφέρει επιλογές και να καλύψει τις αντίστοιχες κινήσεις και ανάγκες των ανθρώπων», χάρη στην ποικιλία ποτών με λίγες ή καθόλου θερμίδες που διαθέτει.Η αυξημένη δημοτικότητα των GLP-1 σημαίνει, επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν πιο αδύνατους επιβάτες, γεγονός που με τη σειρά του μειώνει το κόστος καυσίμων, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της εταιρείαςΟι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά τα φάρμακα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν στις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ έως και 580 εκατομμύρια δολάρια κατά το επόμενο έτος.«Μια πιο αδύνατη κοινωνία σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ιστορικό επαγρύπνησης όσον αφορά την εξοικονόμηση βάρους των αεροσκαφών, από τις ελιές (χωρίς κουκούτσι, φυσικά) έως το χαρτί», έγραψε η εταιρεία σε σημείωμα προς τους πελάτες της, το οποίο παρουσίασε τοΤα φάρμακα για την απώλεια βάρους αποδεικνύονται σημαντικός παράγοντας διαφοροποιήσεων και για τις βιομηχανίες της μόδας και της ομορφιάς. Οι πωλήσεις μικρότερων μεγεθών αυξάνονται σταθερά, σύμφωνα με μια μελέτη της Impact Analytics από τον Σεπτέμβριο, αντιστρέφοντας την προηγούμενη τάση αυξημένης ζήτησης των μεγαλύτερων μεγεθών. Οι επιστροφές έχουν επίσης αυξηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι μάρκες μόδας θα μπορούσαν να χάσουν έσοδα αν δεν προσαρμοστούν, ανέφερε η εταιρεία.«Η άνοδος των GLP-1 καταρρίπτει τα παραδοσιακά πρότυπα ζήτησης με μια ταχύτητα που οι λιανέμποροι δεν έχουν ξαναζήσει», έγραψε ο ιδρυτής της«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι διακυβεύονται δισεκατομμύρια δολάρια σε περιθώρια κέρδους από τις λιανικές πωλήσεις, εκτός αν οι μάρκες αρχίσουν να σχεδιάζουν για τον αγοραστή του 2027, αντί για τον αγοραστή του 2022».Ορισμένοι λιανοπωλητές στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να κινούνται γρήγορα. Ο, ιδρυτής της σειράς ανδρικών ενδυμάτωνδήλωσε στοότι τα καταστήματα «βάζουν ήδη λιγότερα μεγέθη στα ράφια». «Θα δείτε πιο περιορισμένα μεγέθη στα καταστήματα και περισσότερες ετικέτες «μόνο online» όταν φτάσετε στο 2XL και πάνω», είπε χαρακτηριστικά.Η βιομηχανία ομορφιάς λαμβάνει, επίσης, υπόψη αυτή την τάση. Το Vogue αναφέρει ότι ορισμένες εταιρείες έχουν αρχίσει να παράγουν προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας ειδικά για GLP-1, καθώς η ξηρή και σφιχτή επιδερμίδα είναι μια αναφερόμενη παρενέργεια των φαρμάκων απώλειας βάρους.Στο μεταξύ, ο Δρβλέπει, επίσης, περισσότερους ασθενείς να επενδύουν στη φυσική τους κατάσταση και να μαθαίνουν ποια προγράμματα γυμναστικής είναι σημαντικά για να τα συνδυάζουν με τα φάρμακα απώλειας βάρους.«Πολύ περισσότεροι άνθρωποι λένε πλέον πως πηγαίνουν στο γυμναστήριο για προπόνηση με αντιστάσεις. Αυτό είναι μια ακόμη μεγάλη αλλαγή που έχω παρατηρήσει: ότι ο κόσμος αρχίζει να υιοθετεί την αντίληψη πως η καρδιοαναπνευστική άσκηση δεν είναι και τόσο ωφέλιμη, επειδή ακούει όλο και περισσότερο για τη σημασία της διατήρησης της μυϊκής μάζας», ανέφερε ο Χάας.Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων φαίνονται αισιόδοξοι ότι τα GLP-1 θα ωφελήσουν τη βιομηχανία, σύμφωνα με το. Ορισμένες εταιρείες, όπως η Life Time, δημιουργούν ακόμη και εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής για χρήστες των φαρμάκων αυτών, σύμφωνα με το μέσο.«Γνωρίζουμε ότι για να πετύχετε με τα GLP-1, θα πρέπει να μάθετε πώς να ασκείστε. Θα χρειαστεί να κάνετε κάποια άσκηση αντίστασης για να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σωστές διατροφικές οδηγίες», δήλωσε ο, επιστημονικός διευθυντής της Life Time, στο Axios.