Στο Δαφνί ο 44χρονος βοηθός ειδικού σχολείου στον Άγιο Δημήτριο που έδειξε τα γεννητικά του όργανα και φίλησε τη δασκάλα
Στο Δαφνί ο 44χρονος βοηθός ειδικού σχολείου στον Άγιο Δημήτριο που έδειξε τα γεννητικά του όργανα και φίλησε τη δασκάλα
Με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε για ψυχιατρική εξέταση – Είχε κλειδώσει στην αίθουσα μαθητές και 26χρονη δασκάλα, την οποία φέρεται να φίλησε αφού πρώτα επέδειξε τα γεννητικά του όργανα
Σε ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί οδηγήθηκε, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο 44χρονος βοηθός του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη χθες Παρασκευή, έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος, που υπηρετεί ως μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), εισήλθε σε αίθουσα του σχολείου την ώρα του μαθήματος, όπου βρίσκονταν μαθητές και μία 26χρονη εκπαιδευτικός.
Όπως καταγγέλθηκε, αφού κλείδωσε την πόρτα, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα, ενώ στη συνέχεια πλησίασε τη δασκάλα και τη φίλησε μπροστά στους μαθητές.
Στο σημείο παρενέβησαν άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την αίθουσα και να απομακρύνουν με ασφάλεια τη δασκάλα και τα παιδιά.
Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου. Ακολούθως, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση.
Με παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η υποδιευθύντρια του σχολείου προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για όσα συνέβησαν, καθώς ο διευθυντής απουσίαζε με κανονική άδεια.
Παράλληλα, ζητήθηκε η υποβολή αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση επιπλέον αξιόποινων πράξεων.
Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στη σχολική μονάδα, ενώ συνεδρίασε και ο Σύλλογος Διδασκόντων για τη διαχείριση της κατάστασης.
Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προγραμματίζεται παρέμβαση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την παροχή ουσιαστικής στήριξης στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό.
Τέλος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες για τον 44χρονο, με προτεραιότητα την προστασία των παιδιών και την ασφαλή λειτουργία του σχολείου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος, που υπηρετεί ως μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), εισήλθε σε αίθουσα του σχολείου την ώρα του μαθήματος, όπου βρίσκονταν μαθητές και μία 26χρονη εκπαιδευτικός.
Όπως καταγγέλθηκε, αφού κλείδωσε την πόρτα, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα, ενώ στη συνέχεια πλησίασε τη δασκάλα και τη φίλησε μπροστά στους μαθητές.
Στο σημείο παρενέβησαν άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την αίθουσα και να απομακρύνουν με ασφάλεια τη δασκάλα και τα παιδιά.
Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου. Ακολούθως, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση.
Η παρέμβαση του υπουργείου ΠαιδείαςΜετά την καταγγελία κινητοποιήθηκε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Με παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η υποδιευθύντρια του σχολείου προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για όσα συνέβησαν, καθώς ο διευθυντής απουσίαζε με κανονική άδεια.
Παράλληλα, ζητήθηκε η υποβολή αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση επιπλέον αξιόποινων πράξεων.
Ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούςΙδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε παρουσία ανήλικων μαθητών.
Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στη σχολική μονάδα, ενώ συνεδρίασε και ο Σύλλογος Διδασκόντων για τη διαχείριση της κατάστασης.
Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προγραμματίζεται παρέμβαση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την παροχή ουσιαστικής στήριξης στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό.
Τέλος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες για τον 44χρονο, με προτεραιότητα την προστασία των παιδιών και την ασφαλή λειτουργία του σχολείου.
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