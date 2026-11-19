Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Απίστευτο video: Εγκληματίας οδηγός με 180 χλμ./ώρα μέσα στην Αθήνα
Οδηγός αναπτύσσει ταχύτητα 180 χλμ./ώρα μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας, καταγράφοντας την πορεία του και δημοσιεύοντας το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα. Το βίντεο που δημοσιεύει το newsauto αναδεικνύει μια συμπεριφορά που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για όσους βρεθούν στον δρόμο του.
Το περιστατικό φέρεται να έχει καταγραφεί στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στον Άλιμο, με το σχετικό υλικό να έχει αναρτηθεί στο TikTok. Η αναφορά στην ταχύτητα προκύπτει από την ένδειξη του κοντέρ που εμφανίζεται στην καταγραφή· η ακριβής ταχύτητα και οι συνθήκες της διαδρομής αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές.
Η εικόνα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου δείχνει μια νυχτερινή διαδρομή, με τον πίνακα οργάνων και τον δρόμο στο ίδιο κάδρο. Κτίρια, καταστήματα και πεζοδρόμια βρίσκονται δίπλα στο οδόστρωμα: ένα καθημερινό αστικό περιβάλλον, στο οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανιστεί ένας πεζός ή ένα άλλο όχημα.
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