Το περιστατικό φέρεται να έχει καταγραφεί στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στον Άλιμο, με το σχετικό υλικό να έχει αναρτηθεί στο TikTok. Η αναφορά στην ταχύτητα προκύπτει από την ένδειξη του κοντέρ που εμφανίζεται στην καταγραφή· η ακριβής ταχύτητα και οι συνθήκες της διαδρομής αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές.

Η εικόνα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου δείχνει μια νυχτερινή διαδρομή, με τον πίνακα οργάνων και τον δρόμο στο ίδιο κάδρο. Κτίρια, καταστήματα και πεζοδρόμια βρίσκονται δίπλα στο οδόστρωμα: ένα καθημερινό αστικό περιβάλλον, στο οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανιστεί ένας πεζός ή ένα άλλο όχημα.