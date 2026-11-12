Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ
Λένα Παπαληγούρα
«Είναι σημαντικό να παίρνεις σοβαρά τη δουλειά σου, αλλά όχι τόσο τον εαυτό σου»
O ρόλος-πρόκληση της Αννα Καρένινα, οι πολιτικοί προγόνοι της και το χρέος όλων να γράφουμε τη δική μας ιστορία
Αλίκη
Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από τον Κλεισθένη
Οδοιπορικό στη ζωή της θρυλικής ηθοποιού μέσα από εικόνες που ταυτίστηκαν με την ποπ κουλτούρα της Ελλάδας
Σιένα Μίλερ
Ο “Πόλεμος” στην TV & η νέα εποχή στην αληθινή ζωή της
Η ηθοποιός μιλάει για το διαζύγιό της στην πολυσυζητημένη σειρά «War», την ίδια στιγμή που η μητρότητα προσθέτει μια νέα διάσταση στην εικόνα της
Ακόμα:
Θεόδωρος Λαναράς
Βαρύτονος & businessman
Αναστασία Στυλιανίδη
«Οσο με θυμάμαι, το θέατρο ήταν διέξοδος στη φαντασία μου»
Κέιτ-Λίλιαν Μιουρ
Eνα multiethnic σπίτι με αθηναϊκή ψυχή
Αλμπέρτο Φάις
«Προσπαθούμε να εξουσιάσουμε με ανεξάντλητους τρόπους»
Μόδα
Εdgy glam σε αξεσουάρ με χαρακτήρα
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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