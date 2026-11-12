Επτά παραβιάσεις και μία εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο, αναχαιτίστηκαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις Αιγαίο F-16

Επτά παραβιάσεις και μία εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο, αναχαιτίστηκαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και ένα CN-235 πέταξαν στο βορειοανατολικό Αιγαίο – Σημειώθηκε μία εμπλοκή κατά την αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών

Επτά παραβιάσεις και μία εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο, αναχαιτίστηκαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά
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Επτά παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και μία εικονική αερομαχία (εμπλοκή) σημειώθηκαν την Πέμπτη (12/11) στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου ελληνικά μαχητικά αναχαίτισαν τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων δύο οπλισμένα F-16.

Συγκεκριμένα, τα δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πετούσαν σε σχηματισμό, ενώ στην περιοχή κινήθηκε και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος CN-235. Κατά τη διαδικασία αναχαίτισης σημειώθηκε μία εμπλοκή με τουρκικό μαχητικό, ενώ συνολικά καταγράφηκαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, και οι επτά παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από το τουρκικό CN-235, ενώ τα δύο οπλισμένα F-16 συμμετείχαν στην τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, σημειώθηκαν δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων η μία από τον σχηματισμό των δύο F-16 και η δεύτερη από το CN-235.

Συνολικά, στην περιοχή κινήθηκαν τρία τουρκικά αεροσκάφη, με τα δύο μαχητικά F-16 να είναι οπλισμένα.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική.
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