Μπλόκο σε συμβάσεις 873,91 εκατ. ευρώ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στα 165,18 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγιναν συστάσεις προς την Διοίκηση για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες ανέρχονται στο 66,5% του ΑΕΠ