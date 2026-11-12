Drones, Έφεδροι και μαχητικά: Εντυπωσιακή Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΜΙΝΩΑΣ-26» στην Κρήτη, παρουσία του Νίκου Δένδια

​«Έχει γίνει κατανοητό και έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό μας ο ρόλος των drones, είδατε κι εσείς πριν να μεταφέρει φαρμακευτικό υλικό, πυρομαχικά, να κάνει προσβολές, να κάνει αναγνώριση, εκεί πρέπει να πάμε και εκεί πάμε», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας