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Οικογένεια 72χρονου δώρισε τα όργανά του μετά τον εγκεφαλικό θάνατό του στο Βενιζέλειο
Οικογένεια 72χρονου δώρισε τα όργανά του μετά τον εγκεφαλικό θάνατό του στο Βενιζέλειο
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεργάστηκαν οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Βενιζελείου ενώ συμμετείχαν εξειδικευμένες ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης από το Λαϊκό Νοσοκομείο και το ΠΑΓΝΗ
Μια απόφαση ανθρωπιάς πήρε η οικογένεια 72χρονου ασθενούς που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, προχωρώντας στη δωρεά οργάνων.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου του ασθενούς, όπως αναφέρει το neakriti.gr. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», η πρωτοβουλία για τη δωρεά προήλθε από την ίδια την οικογένεια του 72χρονου, δίνοντας τη δυνατότητα να προσφερθούν νεφροί και κερατοειδείς σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεργάστηκαν οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Βενιζελείου. Συμμετείχαν επίσης εξειδικευμένες ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης από το Λαϊκό Νοσοκομείο και το ΠΑΓΝΗ.
Τον γενικό συντονισμό ανέλαβε η ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Βενιζελείου, υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων για τη συμβολή του στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους συγγενείς του 72χρονου, στους οποίους η διοίκηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και την ευγνωμοσύνη της για την απόφασή τους. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η οικογένεια «στη δύσκολη στιγμή στάθηκε φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης εκφράζοντας ανιδιοτελώς μία πράξη αγάπης και προσφοράς».
«Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα», καταλήγει η διοίκηση του Βενιζελείου.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου του ασθενούς, όπως αναφέρει το neakriti.gr. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», η πρωτοβουλία για τη δωρεά προήλθε από την ίδια την οικογένεια του 72χρονου, δίνοντας τη δυνατότητα να προσφερθούν νεφροί και κερατοειδείς σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεργάστηκαν οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Βενιζελείου. Συμμετείχαν επίσης εξειδικευμένες ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης από το Λαϊκό Νοσοκομείο και το ΠΑΓΝΗ.
Τον γενικό συντονισμό ανέλαβε η ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Βενιζελείου, υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων για τη συμβολή του στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους συγγενείς του 72χρονου, στους οποίους η διοίκηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και την ευγνωμοσύνη της για την απόφασή τους. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η οικογένεια «στη δύσκολη στιγμή στάθηκε φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης εκφράζοντας ανιδιοτελώς μία πράξη αγάπης και προσφοράς».
«Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα», καταλήγει η διοίκηση του Βενιζελείου.
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