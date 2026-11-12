Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου στου Zωγράφου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
ΕΛΛΑΔΑ
Ζωγράφου

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου στου Zωγράφου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Κόνιτσης - Aγνωστο προς το παρόν πότε θα αποκατασταθεί

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου στου Zωγράφου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
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Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται στην περιοχή του Ζωγράφου, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Κύπρου.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, την Πέμπτη (12/11), η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κύπρου από το ύψος της οδού Κόνιτσης, εξαιτίας του προβλήματος που παρουσιάστηκε στο οδόστρωμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.
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