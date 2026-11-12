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Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου στου Zωγράφου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου στου Zωγράφου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Κόνιτσης - Aγνωστο προς το παρόν πότε θα αποκατασταθεί
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται στην περιοχή του Ζωγράφου, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Κύπρου.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, την Πέμπτη (12/11), η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κύπρου από το ύψος της οδού Κόνιτσης, εξαιτίας του προβλήματος που παρουσιάστηκε στο οδόστρωμα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, την Πέμπτη (12/11), η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κύπρου από το ύψος της οδού Κόνιτσης, εξαιτίας του προβλήματος που παρουσιάστηκε στο οδόστρωμα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.
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