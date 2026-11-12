Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν οι δύο Ρομά για τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ναύπακτο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπακτος Διάρρηξη Κοσμηματοπωλείο Ρομά

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν οι δύο Ρομά για τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ναύπακτο

Βρίσκονται στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Αιτωλίας στο Μεσολόγγι

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν οι δύο Ρομά για τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ναύπακτο
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Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (16/11) πήραν οι δύο Ρομά που συνελήφθησαν για τη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου με λεία 60.000 ευρώ στην Ναύπακτο.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (12/11) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου από τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας όπου και κρατούνταν και πήραν προθεσμία, σύμφωνα με το tempo24.news. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Αιτωλίας στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες, εμπλέκονται και σε διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στην Καλαμάτα που συνέβη πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 9 Νοεμβρίου. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν ήταν πανομοιότυπη με αυτή της Ναυπάκτου. Έκοψαν το ρολό ασφαλείας, έσπασαν την πόρτα και με γρήγορες κινήσεις άδειασαν τις προθήκες. Στη συνέχεια όπως και στη Ναύπακτο έτσι και στην Καλαμάτα, έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν και διέφυγαν με άλλο όχημα.
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