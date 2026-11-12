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AGRARIAN: Πώς drones και τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους της Κρήτης
AGRARIAN: Πώς drones και τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους της Κρήτης
Τη σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα και την καθημερινότητα της κρητικής κτηνοτροφίας αναδεικνύει ένα νέο βίντεο για το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο AGRARIAN - Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να εντοπίζουν και να καταμετρούν ζώα
Οι πραγματικές ανάγκες των κτηνοτρόφων μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων. Η συνεργασία του ΜΑΙΧ με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τους τοπικούς κτηνοτρόφους στο επίκεντρο της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου.
Τη σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα και την καθημερινότητα της κρητικής κτηνοτροφίας αναδεικνύει ένα νέο βίντεο για το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο AGRARIAN, με επίκεντρο την πιλοτική εφαρμογή του στο Κόκκινο Χωριό του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά.
Μέσα από εικόνες της κρητικής υπαίθρου, δοκιμές τεχνολογικών εφαρμογών και τοποθετήσεις ερευνητών και κτηνοτρόφων, παρουσιάζεται η προσπάθεια αξιοποίησης drones, τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονων ψηφιακών υποδομών για την υποστήριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με την Εrt.
Στο επίκεντρο της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής βρίσκεται η διερεύνηση νέων δυνατοτήτων για τον εντοπισμό και την καταμέτρηση ζώων μέσα από την ανάλυση εναέριων εικόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίδειξη ενός αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης που αναγνωρίζει πρόβατα ακόμη και σε σημεία όπου η σκιά δυσκολεύει την παρατήρηση με γυμνό μάτι.
Παράλληλα, οι ερευνητές αναφέρονται στις τεχνολογικές προκλήσεις που συνοδεύουν την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, από τη λειτουργία των drones έως την επεξεργασία και μεταφορά των δεδομένων.
Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAMMAICh), το οποίο συντονίζει την πιλοτική εφαρμογή στην Κρήτη και συμβάλλει στη μεταφορά της γνώσης και των αναγκών των κτηνοτρόφων στην ερευνητική διαδικασία. Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, που συνεισφέρει στην ανάπτυξη και προσαρμογή των αλγορίθμων, επιδιώκεται η δημιουργία λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες της κρητικής υπαίθρου.
Η ανθρώπινη διάσταση της προσπάθειας αποτυπώνεται και μέσα από τις μαρτυρίες των κτηνοτρόφων, οι οποίοι περιγράφουν τις δυσκολίες της παρακολούθησης των κοπαδιών σε μεγάλες ορεινές εκτάσεις και τον χρόνο που μπορεί να απαιτηθεί για τον εντοπισμό ζώων που έχουν απομακρυνθεί. Οι εμπειρίες αυτές αναδεικνύουν τις πρακτικές ανάγκες στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι νέες τεχνολογίες.
Το AGRARIAN αναδεικνύει έτσι τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής έρευνας και πρωτογενούς τομέα, με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που θα μπορούν να υποστηρίζουν την καθημερινή εργασία των παραγωγών, αξιοποιώντας και συμπληρώνοντας την πολύτιμη εμπειρία τους.
Το AGRARIAN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τη σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα και την καθημερινότητα της κρητικής κτηνοτροφίας αναδεικνύει ένα νέο βίντεο για το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο AGRARIAN, με επίκεντρο την πιλοτική εφαρμογή του στο Κόκκινο Χωριό του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά.
Μέσα από εικόνες της κρητικής υπαίθρου, δοκιμές τεχνολογικών εφαρμογών και τοποθετήσεις ερευνητών και κτηνοτρόφων, παρουσιάζεται η προσπάθεια αξιοποίησης drones, τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονων ψηφιακών υποδομών για την υποστήριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με την Εrt.
Στο επίκεντρο της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής βρίσκεται η διερεύνηση νέων δυνατοτήτων για τον εντοπισμό και την καταμέτρηση ζώων μέσα από την ανάλυση εναέριων εικόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίδειξη ενός αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης που αναγνωρίζει πρόβατα ακόμη και σε σημεία όπου η σκιά δυσκολεύει την παρατήρηση με γυμνό μάτι.
Παράλληλα, οι ερευνητές αναφέρονται στις τεχνολογικές προκλήσεις που συνοδεύουν την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, από τη λειτουργία των drones έως την επεξεργασία και μεταφορά των δεδομένων.
Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAMMAICh), το οποίο συντονίζει την πιλοτική εφαρμογή στην Κρήτη και συμβάλλει στη μεταφορά της γνώσης και των αναγκών των κτηνοτρόφων στην ερευνητική διαδικασία. Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, που συνεισφέρει στην ανάπτυξη και προσαρμογή των αλγορίθμων, επιδιώκεται η δημιουργία λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες της κρητικής υπαίθρου.
Η ανθρώπινη διάσταση της προσπάθειας αποτυπώνεται και μέσα από τις μαρτυρίες των κτηνοτρόφων, οι οποίοι περιγράφουν τις δυσκολίες της παρακολούθησης των κοπαδιών σε μεγάλες ορεινές εκτάσεις και τον χρόνο που μπορεί να απαιτηθεί για τον εντοπισμό ζώων που έχουν απομακρυνθεί. Οι εμπειρίες αυτές αναδεικνύουν τις πρακτικές ανάγκες στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι νέες τεχνολογίες.
Το AGRARIAN αναδεικνύει έτσι τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής έρευνας και πρωτογενούς τομέα, με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που θα μπορούν να υποστηρίζουν την καθημερινή εργασία των παραγωγών, αξιοποιώντας και συμπληρώνοντας την πολύτιμη εμπειρία τους.
Το AGRARIAN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
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