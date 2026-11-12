Ελεύθερος υπό όρους ο 45χρονος που κατηγορείται ως «αχυράνθρωπος» στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Ελεύθερος υπό όρους ο 45χρονος που κατηγορείται ως «αχυράνθρωπος» στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες άλλων τριών ατόμων
Ο 45χρονος «αχυράνθρωπος» που απολογήθηκε σήμερα για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενώ φαίνεται ότι διαφώνησε με τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος εμφανίζεται από τον Οκτώβριο του 2022 σε 21 Νομικά Πρόσωπα, ως διαχειριστής σε 15 και ως εταίρος/μέλος σε 6, τα οποία συσσώρευσαν χρέη ύψους 4.216.967,55 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο και, μέχρι τότε, βρισκόταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας και είχε ενταχθεί στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής.
Μάλιστα, κατά το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται να διευθύνει τις επιχειρήσεις, ο κατηγορούμενος συνέχιζε να εργάζεται καθημερινά ως διανομέας (ντελίβερι) με μερική απασχόληση και μικτό μισθό 296,66 ευρώ και ως σερβιτόρος με εκ
περιτροπής απασχόληση και μικτό μισθό 188,27€.
Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες άλλων τριών ατόμων για την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος εμφανίζεται από τον Οκτώβριο του 2022 σε 21 Νομικά Πρόσωπα, ως διαχειριστής σε 15 και ως εταίρος/μέλος σε 6, τα οποία συσσώρευσαν χρέη ύψους 4.216.967,55 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο και, μέχρι τότε, βρισκόταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας και είχε ενταχθεί στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής.
Μάλιστα, κατά το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται να διευθύνει τις επιχειρήσεις, ο κατηγορούμενος συνέχιζε να εργάζεται καθημερινά ως διανομέας (ντελίβερι) με μερική απασχόληση και μικτό μισθό 296,66 ευρώ και ως σερβιτόρος με εκ
περιτροπής απασχόληση και μικτό μισθό 188,27€.
Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες άλλων τριών ατόμων για την υπόθεση.
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