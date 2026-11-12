Ανήλικος εγκλωβίστηκε στα κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι, επιχείρηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκράτι Απεγκλωβισμός Ανήλικος Σχολείο

Ανήλικος εγκλωβίστηκε στα κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι, επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Sτο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο

Ανήλικος εγκλωβίστηκε στα κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι, επιχείρηση της Πυροσβεστικής
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Την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε περιστατικό με ανήλικο που είχε εγκλωβιστεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου επί της οδού Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 14:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

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