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Ανήλικος εγκλωβίστηκε στα κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι, επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Ανήλικος εγκλωβίστηκε στα κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι, επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Sτο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο
Την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε περιστατικό με ανήλικο που είχε εγκλωβιστεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου επί της οδού Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 14:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 14:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου.
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