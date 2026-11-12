Καρέ καρέ η στιγμή που διαρρήκτες προσπαθούν να ανοίξουν κοσμηματοπωλείο με βαριοπούλα στην Αττική, δείτε βίντεο
Καρέ καρέ η στιγμή που διαρρήκτες προσπαθούν να ανοίξουν κοσμηματοπωλείο με βαριοπούλα στην Αττική, δείτε βίντεο
Πώς δρούσαν οι δύο συγγενείς πίσω από τη συμμορία
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που «άνοιγε» κοσμηματοπωλεία της Αττικής με βαριοπούλες εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.
Στις εικόνες αποτυπώνεται η προσπάθεια των δραστών να παραβιάσουν την κεντρική πόρτα ενός κοσμηματοπωλείου χρησιμοποιώντας βαριοπούλα. Τελικά η προσπάθειά τους δεν ευοδώθηκε καθώς έγιναν αντιληπτοί από πολίτες και τράπηκαν σε φυγή.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι επέλεγαν καταστήματα-στόχους σε διάφορες περιοχές της Αττική και, για τη μετακίνησή τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα.
Οι δράστες κινούνταν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και πραγματοποιούσαν κατόπτευση των καταστημάτων, εξετάζοντας τα μέτρα ασφαλείας και τα αντικείμενα αξίας που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους.
Στην συνέχεια και αφού είχαν επιλέξει τον στόχο τους, επέστρεφαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Τότε, με τη χρήση βαρέων εργαλείων παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές εισόδους, αποκτώντας πρόσβαση στα κοσμήματα.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα και τελούσαν ήδη υπό περιοριστικούς όρους, δεν διέθεταν νόμιμο εισόδημα, ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν, η κατανομή των ρόλων και η μεθοδολογία τους καταδεικνύουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπειρία στη διάπραξη κλοπών.
Στις εικόνες αποτυπώνεται η προσπάθεια των δραστών να παραβιάσουν την κεντρική πόρτα ενός κοσμηματοπωλείου χρησιμοποιώντας βαριοπούλα. Τελικά η προσπάθειά τους δεν ευοδώθηκε καθώς έγιναν αντιληπτοί από πολίτες και τράπηκαν σε φυγή.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι επέλεγαν καταστήματα-στόχους σε διάφορες περιοχές της Αττική και, για τη μετακίνησή τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα.
Δείτε βίντεο με τους δράστες
Οι δράστες κινούνταν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και πραγματοποιούσαν κατόπτευση των καταστημάτων, εξετάζοντας τα μέτρα ασφαλείας και τα αντικείμενα αξίας που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους.
Στην συνέχεια και αφού είχαν επιλέξει τον στόχο τους, επέστρεφαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Τότε, με τη χρήση βαρέων εργαλείων παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές εισόδους, αποκτώντας πρόσβαση στα κοσμήματα.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα και τελούσαν ήδη υπό περιοριστικούς όρους, δεν διέθεταν νόμιμο εισόδημα, ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν, η κατανομή των ρόλων και η μεθοδολογία τους καταδεικνύουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπειρία στη διάπραξη κλοπών.
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