Καρέ καρέ η στιγμή που διαρρήκτες προσπαθούν να ανοίξουν κοσμηματοπωλείο με βαριοπούλα στην Αττική, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κοσμηματοπωλείο Διάρρηξη

Καρέ καρέ η στιγμή που διαρρήκτες προσπαθούν να ανοίξουν κοσμηματοπωλείο με βαριοπούλα στην Αττική, δείτε βίντεο

Πώς δρούσαν οι δύο συγγενείς πίσω από τη συμμορία

Καρέ καρέ η στιγμή που διαρρήκτες προσπαθούν να ανοίξουν κοσμηματοπωλείο με βαριοπούλα στην Αττική, δείτε βίντεο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
10 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που «άνοιγε» κοσμηματοπωλεία της Αττικής με βαριοπούλες εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.

Στις εικόνες αποτυπώνεται η προσπάθεια των δραστών να παραβιάσουν την κεντρική πόρτα ενός κοσμηματοπωλείου χρησιμοποιώντας βαριοπούλα. Τελικά η προσπάθειά τους δεν ευοδώθηκε καθώς έγιναν αντιληπτοί από πολίτες και τράπηκαν σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι επέλεγαν καταστήματα-στόχους σε διάφορες περιοχές της Αττική και, για τη μετακίνησή τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα.


Δείτε βίντεο με τους δράστες


Οι δράστες κινούνταν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και πραγματοποιούσαν κατόπτευση των καταστημάτων, εξετάζοντας τα μέτρα ασφαλείας και τα αντικείμενα αξίας που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους.

Στην συνέχεια και αφού είχαν επιλέξει τον στόχο τους, επέστρεφαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Τότε, με τη χρήση βαρέων εργαλείων παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές εισόδους, αποκτώντας πρόσβαση στα κοσμήματα.

Κλείσιμο
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα και τελούσαν ήδη υπό περιοριστικούς όρους, δεν διέθεταν νόμιμο εισόδημα, ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν, η κατανομή των ρόλων και η μεθοδολογία τους καταδεικνύουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπειρία στη διάπραξη κλοπών.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης