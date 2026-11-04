Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των φούρνων «Χωριάτικο» στη Μύκονο: Ανάμεσά τους επίορκοι αστυνομικοί
ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος Εφετείο Δικαστήριο Χωριάτικο

Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των φούρνων «Χωριάτικο» στη Μύκονο: Ανάμεσά τους επίορκοι αστυνομικοί

Από τη μεταγωγή απουσίαζε ο επιχειρηματίας Αγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι μεταξύ των προσώπων που κάθονται στο εδώλιο

Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των φούρνων «Χωριάτικο» στη Μύκονο: Ανάμεσά τους επίορκοι αστυνομικοί
Στο Εφετείο Αθηνών οδηγήθηκαν λίγο πριν τις εννιά το πρωί οι κατηγορούμενοι για τη «δίκη των 25», η οποία αφορά τη δράση κυκλώματος επίορκων αστυνομικών, διακίνησης ναρκωτικών και παροχής προστασίας σε επιχειρήσεις στη Μύκονο.

Από τη μεταγωγή απουσίαζε ο επιχειρηματίας Αγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι μεταξύ των προσώπων που κάθονται στο εδώλιο.

​Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου. Στον αξιωματικό αποδίδεται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (2022–2025) που εκμεταλλευόταν την πρόσβαση σε υπηρεσιακά δεδομένα για τη διακίνηση ουσιών και την εξυπηρέτηση ιδιωτών.

​Σε ό,τι αφορά τον Α.Γ. αντιμετωπίζει κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να κατέβαλε μηνιαίως τουλάχιστον 300 ευρώ στον ανθυπαστυνόμο με αντάλλαγμα απόρρητες υπηρεσιακές πληροφορίες (στοιχεία ιδιοκτητών οχημάτων μέσω πινακίδων κ.λπ), καθώς και προειδοποιήσεις για αιφνιδιαστικούς ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν στο νησί.

Παράλληλα, κατηγορείται για προσφορά 3.000 ευρώ προκειμένου να διευκολυνθεί αμοιβαία μετάθεση ώστε ο συγκεκριμένος αστυνομικός να παραμείνει στη Μύκονο.

​Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης αρχιφύλακες που φέρονται να συνέδραμαν στη διακίνηση ουσιών, αλλά και υπαστυνόμο της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε αδήλωτες ποσότητες κατασχεθέντων ναρκωτικών, διοχετεύοντάς τες σε πληροφοριοδότη του για επαναπώληση στην αγορά.

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης