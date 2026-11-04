Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των φούρνων «Χωριάτικο» στη Μύκονο: Ανάμεσά τους επίορκοι αστυνομικοί

Στοοδηγήθηκαν λίγο πριν τις εννιά το πρωί οι κατηγορούμενοι για τη «», η οποία αφορά τη δράση κυκλώματος επίορκων αστυνομικών, διακίνησης ναρκωτικών και παροχής προστασίας σε επιχειρήσεις στηΑπό τη μεταγωγή απουσίαζε ο επιχειρηματίας Αγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι μεταξύ των προσώπων που κάθονται στο εδώλιο.​Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο τηςΣτον αξιωματικό αποδίδεται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (2022–2025) που εκμεταλλευόταν την πρόσβαση σε υπηρεσιακά δεδομένα για τη διακίνηση ουσιών και την εξυπηρέτηση ιδιωτών.​Σε ό,τι αφορά τον Α.Γ. αντιμετωπίζει κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να κατέβαλε μηνιαίως τουλάχιστον 300 ευρώ στον ανθυπαστυνόμο με αντάλλαγμα απόρρητες υπηρεσιακές πληροφορίες (στοιχεία ιδιοκτητών οχημάτων μέσω πινακίδων κ.λπ), καθώς και προειδοποιήσεις για αιφνιδιαστικούς ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν στο νησί.Παράλληλα, κατηγορείται για προσφορά 3.000 ευρώ προκειμένου να διευκολυνθεί αμοιβαία μετάθεση ώστε ο συγκεκριμένος αστυνομικός να παραμείνει στη Μύκονο.​Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης αρχιφύλακες που φέρονται να συνέδραμαν στη διακίνηση ουσιών, αλλά και υπαστυνόμο της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε αδήλωτες ποσότητες κατασχεθέντων ναρκωτικών, διοχετεύοντάς τες σε πληροφοριοδότη του για επαναπώληση στην αγορά.