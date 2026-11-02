«Κυβερνοεπίθεση» στα ψυγεία σούπερ μάρκετ και σε Σουηδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία - Ανέβασαν στους 50 βαθμούς τη θερμοκρασία
«Κυβερνοεπίθεση» στα ψυγεία σούπερ μάρκετ και σε Σουηδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία - Ανέβασαν στους 50 βαθμούς τη θερμοκρασία
Η γαλλική αστυνομία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα
Η θερμοκρασία σε καταψύκτες σε διάφορα σουηδικά καταστήματα τροφίμων αυξήθηκε απότομα στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ICA και Coop, με τουλάχιστον ένα κατάστημα να αποδίδει το περιστατικό σε κυβερνοεπίθεση.
Η γαλλική αστυνομία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα και να προκληθούν πυρκαγιές και που αποκάλυψε παράλληλα τα τρωτά σημεία διασυνδεδεμένων συστημάτων.
Σουηδικό κατάστημα δήλωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες του ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου, αντίστοιχο με την επίθεση στη Γαλλία.
«Γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε στη διάρκεια της νύχτας από περιστατικό, που είχε επίπτωση στα συστήματα ψύξης και κατάψυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της ιδιωτικής αλυσίδας ICA σε email.
Ο ιδιωτικός όμιλος σούπερ μάρκετ Coop δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι έξι από τα καταστήματά του επηρεάστηκαν από παρόμοια περιστατικά. Ο όμιλος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Στο Βέλγιο, η αλυσίδα Delhaize κατέγραψε εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας σε ψυγεία και καταψύκτες σε περισσότερα από 40 καταστήματά της, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ 1ης και 2ας Νοεμβρίου. Το πρόβλημα επηρέασε σημεία πώλησης τόσο στη Φλάνδρα όσο και στη Βαλλονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων ειδοποιήθηκαν γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα για απότομη άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο VRT, ο υδράργυρος στους ψυκτικούς θαλάμους άγγιξε τους 15 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να σπάσει η ψυκτική αλυσίδα και να τεθεί άμεσο ζήτημα ασφάλειας τροφίμων. Αρκετά καταστήματα σφράγισαν τους διαδρόμους ψυγείων, απομάκρυναν τα εμπορεύματα και κατέστρεψαν μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων. Χαρακτηριστική ήταν η ανακοίνωση σε υποκατάστημα Proxy Delhaize στο Hoepertingen, όπου αναφερόταν ανοιχτά στους καταναλωτές ότι τα συστήματα «έπεσαν θύμα χάκινγκ».
Από την πλευρά της, η διοίκηση της Delhaize επιβεβαίωσε μέχρι στιγμής μόνο ότι πρόκειται για «πληροφοριακό συμβάν» (IT incident) που έπληξε τα συστήματα ψύξης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιώσει επισήμως αν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Παράλληλα, η εταιρεία δεν επιβεβαιώνει αναφορές που έκαναν λόγο για ακραία αύξηση της θερμοκρασίας έως και τους 70 βαθμούς Κελσίου, χαρακτηρίζοντάς τες ανεπιβεβαίωτες.
Την ίδια νύχτα, προβλήματα ψύξης αντιμετώπισαν και τουλάχιστον 15 καταστήματα της αλυσίδας Carrefour στο Βέλγιο. Παρότι η χρονική σύμπτωση γεννά ερωτήματα, μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί τεχνική ή επιχειρησιακή σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών, ούτε υπάρχουν στοιχεία για συντονισμένη επίθεση.
Η ζημιά, η οποία αναμένεται να ανέλθει σε χιλιάδες ευρώ, έπληξε υποκαταστήματα σε περιοχές όπως το Λούκαν, το Μπλάντσαρντσταουν, το Γουότερφορντ και το Μπρέι. Τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά για τα υπόλοιπα εμπορεύματα.
Η γαλλική αστυνομία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα και να προκληθούν πυρκαγιές και που αποκάλυψε παράλληλα τα τρωτά σημεία διασυνδεδεμένων συστημάτων.
Σουηδικό κατάστημα δήλωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες του ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου, αντίστοιχο με την επίθεση στη Γαλλία.
«Γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε στη διάρκεια της νύχτας από περιστατικό, που είχε επίπτωση στα συστήματα ψύξης και κατάψυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της ιδιωτικής αλυσίδας ICA σε email.
Ο ιδιωτικός όμιλος σούπερ μάρκετ Coop δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι έξι από τα καταστήματά του επηρεάστηκαν από παρόμοια περιστατικά. Ο όμιλος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Κυβερνοεπίθεση και σε καταψύκτες σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο και ΙρλανδίαΕκτεταμένες αναταράξεις στη λειτουργία δεκάδων σούπερ μάρκετ και στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία προκάλεσαν περιστατικά στα συστήματα ψύξης, με τις αρχές και τις εταιρείες να ερευνούν υποθέσεις κυβερνοεπιθέσεων που οδήγησαν στην αλλοίωση και καταστροφή τόνων ευπαθών προϊόντων.
Στο Βέλγιο, η αλυσίδα Delhaize κατέγραψε εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας σε ψυγεία και καταψύκτες σε περισσότερα από 40 καταστήματά της, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ 1ης και 2ας Νοεμβρίου. Το πρόβλημα επηρέασε σημεία πώλησης τόσο στη Φλάνδρα όσο και στη Βαλλονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων ειδοποιήθηκαν γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα για απότομη άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο VRT, ο υδράργυρος στους ψυκτικούς θαλάμους άγγιξε τους 15 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να σπάσει η ψυκτική αλυσίδα και να τεθεί άμεσο ζήτημα ασφάλειας τροφίμων. Αρκετά καταστήματα σφράγισαν τους διαδρόμους ψυγείων, απομάκρυναν τα εμπορεύματα και κατέστρεψαν μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων. Χαρακτηριστική ήταν η ανακοίνωση σε υποκατάστημα Proxy Delhaize στο Hoepertingen, όπου αναφερόταν ανοιχτά στους καταναλωτές ότι τα συστήματα «έπεσαν θύμα χάκινγκ».
Από την πλευρά της, η διοίκηση της Delhaize επιβεβαίωσε μέχρι στιγμής μόνο ότι πρόκειται για «πληροφοριακό συμβάν» (IT incident) που έπληξε τα συστήματα ψύξης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιώσει επισήμως αν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Παράλληλα, η εταιρεία δεν επιβεβαιώνει αναφορές που έκαναν λόγο για ακραία αύξηση της θερμοκρασίας έως και τους 70 βαθμούς Κελσίου, χαρακτηρίζοντάς τες ανεπιβεβαίωτες.
Την ίδια νύχτα, προβλήματα ψύξης αντιμετώπισαν και τουλάχιστον 15 καταστήματα της αλυσίδας Carrefour στο Βέλγιο. Παρότι η χρονική σύμπτωση γεννά ερωτήματα, μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί τεχνική ή επιχειρησιακή σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών, ούτε υπάρχουν στοιχεία για συντονισμένη επίθεση.
Επιβεβαιωμένη κυβερνοεπίθεση στη Supervalu της ΙρλανδίαςΣτην Ιρλανδία, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Supervalu δέχθηκε στοχευμένη κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης της, γεγονός που την ανάγκασε να αποσύρει προληπτικά όλα τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα από τα ράφια 13 καταστημάτων.
Η ζημιά, η οποία αναμένεται να ανέλθει σε χιλιάδες ευρώ, έπληξε υποκαταστήματα σε περιοχές όπως το Λούκαν, το Μπλάντσαρντσταουν, το Γουότερφορντ και το Μπρέι. Τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά για τα υπόλοιπα εμπορεύματα.
Εκπρόσωπος του ομίλου Musgrave, ιδιοκτήτη της Supervalu, επιβεβαίωσε επίσημα ότι επρόκειτο για «περιστατικό κυβερνοασφάλειας», διευκρινίζοντας ότι το πρόβλημα περιορίστηκε σε ένα «συγκεκριμένο μοντέλο» ψυγείου.
«Τα συστήματα παρακολούθησής μας σήμαναν συναγερμό και λάβαμε άμεσα μέτρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η απόσυρση των προϊόντων έγινε για λόγους απόλυτης ασφάλειας των καταναλωτών. Ο όμιλος διεξάγει έρευνα σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές του ψυκτικού εξοπλισμού και ειδικούς κυβερνοασφάλειας για την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Τα συστήματα παρακολούθησής μας σήμαναν συναγερμό και λάβαμε άμεσα μέτρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η απόσυρση των προϊόντων έγινε για λόγους απόλυτης ασφάλειας των καταναλωτών. Ο όμιλος διεξάγει έρευνα σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές του ψυκτικού εξοπλισμού και ειδικούς κυβερνοασφάλειας για την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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