«Κυβερνοεπίθεση» στα ψυγεία σούπερ μάρκετ και σε Σουηδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία - Ανέβασαν στους 50 βαθμούς τη θερμοκρασία

Η γαλλική αστυνομία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα