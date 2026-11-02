Καιρός: Στη Ροδόπη και το ανατολικό Αιγαίο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, πάνω από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 18:00 καταγράφηκαν στους Φούρνους Ικαρίας, στο Φανάρι Ροδόπης και στη Σάμο





Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 18:00 καταγράφηκαν στους Φούρνους Ικαρίας (~118 mm), στο Φανάρι Ροδόπης (~114 mm) και στη Σάμο (~100 mm). Στον χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα.





Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12 καταγράφηκαν περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 18:00, με 3.000 περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.





Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ Σημειώνεται ότι το



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Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)



α. Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος κυρίως στα παράκτια (πορτοκαλί προειδοποίηση και από το βράδυ κόκκινη προειδοποίηση).



β. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα Δευτέρα (2/11), με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας, στα Δωδεκάνησα και στο νομό Ροδόπης.Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 18:00 καταγράφηκαν στους(~118 mm), στο(~114 mm) και στη(~100 mm). Στον χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα.Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12 καταγράφηκαν περισσότερες απόστην περιοχή της Ελλάδας έως τις 18:00, με 3.000 περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.Σημειώνεται ότι το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο (31/10) επικαιροποιήθηκε σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και αναβαθμίστηκε σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.Χαμηλό βαρομετρικό στη νότια Ιταλία κινείται ανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Η κακοκαιρία αυτή έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα Agneta και θα επηρεάσει τη χώρας μας μέχρι και την Τρίτη (03/11) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α. Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος κυρίως στα παράκτια (πορτοκαλί προειδοποίηση και από το βράδυ κόκκινη προειδοποίηση).β. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ε. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).



Αύριο Τρίτη (03-11-2026)



α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ. Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Μυτιλήνη) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).



ε. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).