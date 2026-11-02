Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο

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Τοπου εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και αναβαθμίζεται σεΧαμηλό βαρομετρικό στη νότια Ιταλία κινείται ανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Η κακοκαιρία αυτή έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA και θα επηρεάσει τη χώρας μας μέχρι και την Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)α. Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος κυρίως στα παράκτια (πορτοκαλί προειδοποίηση και από το βράδυ κόκκινη προειδοποίηση).β. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).γ. Στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).δ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).ε. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).Αύριο Τρίτη (03-11-2026)α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).