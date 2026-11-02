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Κεραμέως: Τα δεδουλευμένα Οκτωβρίου καταβάλλονται στους εργαζόμενους της Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ
Pizza Fan Νίκη Κεραμέως

Κεραμέως: Τα δεδουλευμένα Οκτωβρίου καταβάλλονται στους εργαζόμενους της Pizza Fan

Οι πληρωμές προχωρούν  κανονικά και στην μητρική εταιρεία

Κεραμέως: Τα δεδουλευμένα Οκτωβρίου καταβάλλονται στους εργαζόμενους της Pizza Fan
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Την καταβολή των μισθών και την ασφαλιστική κάλυψη  500 εργαζόμενων της pizza fun επιβεβαίωσε νωρίτερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως.

« Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές άρχισαν τις προηγούμενες ημέρες να καταβάλλονται στους εργαζόμενους  – ανέφερε η υπουργός- ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε η καταβολή των μισθών Οκτωβρίου και στους εργαζόμενους της μητρικής εταιρίας. « Είμαστε σε επαφή με τους εργαζόμενους – συμπλήρωσε - καθώς προτεραιότητα μας είναι η προστασία τους και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας . Δε μπορώ να προεξοφλήσω αν θα συνεχιστεί και στο μέλλον η καταβολή των μισθών στις αλυσίδες pizza fun και «Χωριάτικο» Αυτό εξαρτάται από τη διοίκηση των εταιριών. Πάντως δεν υπάρχει εντολή για αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σημειώνουμε ότι αύριο Τρίτη έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση στο υπουργείο εργασίας με στελέχη της αλυσίδας pizza fun και εκπροσώπους των εργαζομένων, με θέμα το μέλλον των θέσεων εργασίας. Στις 14.00 το μεσημέρι την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση, το συνδικάτο επισιτισμού έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στο υπουργείο εργασίας για την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου.
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