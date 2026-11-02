Κλειστά σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας
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Κλειστά σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους

Κλειστά σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας
Την προληπτική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, των δομών προσχολικής αγωγής και των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Ρόδου, για τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση ισχύει για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του νησιού και αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, τους παιδικούς σταθμούς και τις μονάδες προσχολικής αγωγής, καθώς και τα ειδικά σχολεία.

Παράλληλα, αναστέλλεται η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), του Δημοτικού Ωδείου, όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων και των πολιτών από τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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