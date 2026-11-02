Έβρεχε επί 17 ώρες στη Ρόδο, κύματα λάσπης παρέσυραν 60 αυτοκίνητα - Νέο μήνυμα από το 112 «περιορίστε στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις»
Έβρεχε επί 17 ώρες στη Ρόδο, κύματα λάσπης παρέσυραν 60 αυτοκίνητα - Νέο μήνυμα από το 112 «περιορίστε στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις»
Ζημιές σε σπίτια και καταστήματα στη Ρόδο, υπερχείλισε ποτάμι στον Αρχάγγελο - Δείτε βίντεο από την κακοκαιρία - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα μέχρι την Τετάρτη
Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας τη Ρόδο, με τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται κυρίως στα χωριά της ανατολικής πλευράς του νησιού.
Μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η περιοχή του Αρχαγγέλου, όπου η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να μετατραπούν δρόμοι σε ορμητικούς χειμάρρους, να παρασυρθούν αυτοκίνητα και να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε καταστήματα και άλλες ιδιοκτησίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους εισέβαλαν νερά.
Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, η κατάσταση στον Αρχάγελλο μετά τις 17 ώρες συνεχόμενης βροχόπτωσης, θύμισε εικόνες του Ιανουαρίου του 2011, όταν είχε πλημμυρίσει και τότε η περιοχή.
Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου. Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Η κατάσταση, μάλιστα, παραμένει δύσκολη και κρίσιμη στο νησί καθώς λίγο μετά τις 11 εκδόθηκε νέο 112 με μήνυμα «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες»
Μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η περιοχή του Αρχαγγέλου, όπου η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να μετατραπούν δρόμοι σε ορμητικούς χειμάρρους, να παρασυρθούν αυτοκίνητα και να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε καταστήματα και άλλες ιδιοκτησίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους εισέβαλαν νερά.
Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, η κατάσταση στον Αρχάγελλο μετά τις 17 ώρες συνεχόμενης βροχόπτωσης, θύμισε εικόνες του Ιανουαρίου του 2011, όταν είχε πλημμυρίσει και τότε η περιοχή.
Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου. Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Η κατάσταση, μάλιστα, παραμένει δύσκολη και κρίσιμη στο νησί καθώς λίγο μετά τις 11 εκδόθηκε νέο 112 με μήνυμα «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες»
⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice
Πλημμυρικά φαινόμενα, μικρότερης ωστόσο έκτασης, καταγράφηκαν και στην περιοχή Αφάντου, καθώς και σε χωριά της νότιας Ρόδου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου. Μέσω του μηνύματος, η Πολιτική Προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, εξαιτίας του κινδύνου από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.
Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα νερά, στον καθαρισμό φρεατίων και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί εμπόδια από φερτά υλικά. Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους.
Οι εικόνες από το πρωί της Δευτέρας αποκαλύπτουν την έκταση των καταστροφών στην περιοχή Αρχάγγελος στη Ρόδο.
Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την αποκόλληση μεγάλου βράχου στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για κατοικίες που βρίσκονται χαμηλότερα.
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, ο ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατά την πτώση του προσέκρουσε σε γκαράζ, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι ο βράχος σταμάτησε στο συγκεκριμένο κτίσμα απέτρεψε ενδεχομένως πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς ακριβώς χαμηλότερα βρίσκεται συγκρότημα κατοικιών.
Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου 16/2026 της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, στα βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η πιθανότητα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και η επιμονή των βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές.
Σε περιοχές με ήδη αυξημένη εδαφική υγρασία, έντονο ανάγλυφο ή ευάλωτες υποδομές απορροής των όμβριων υδάτων, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Στα Δωδεκάνησα και στο ανατολικό Αιγαίο οι ισχυρές καταιγίδες θα επιμείνουν κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι νοτιάδες θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική, κυρίως προς το μεσημέρι, αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και επιδείνωση του καιρού το βράδυ. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.
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Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, η στροφή των ανέμων σε βοριάδες θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα το κρύο να γίνει περισσότερο αισθητό, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου. Μέσω του μηνύματος, η Πολιτική Προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, εξαιτίας του κινδύνου από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.
Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα νερά, στον καθαρισμό φρεατίων και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί εμπόδια από φερτά υλικά. Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους.
Οι εικόνες από το πρωί της Δευτέρας αποκαλύπτουν την έκταση των καταστροφών στην περιοχή Αρχάγγελος στη Ρόδο.
Κάλυμνος: Oγκόλιθος αποκολλήθηκε και κατέληξε σε γκαράζ
Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την αποκόλληση μεγάλου βράχου στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για κατοικίες που βρίσκονται χαμηλότερα.
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, ο ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατά την πτώση του προσέκρουσε σε γκαράζ, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι ο βράχος σταμάτησε στο συγκεκριμένο κτίσμα απέτρεψε ενδεχομένως πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς ακριβώς χαμηλότερα βρίσκεται συγκρότημα κατοικιών.
Πού θα χτυπήσουν οι ισχυρές καταιγίδες σήμερα και αύριο
Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου 16/2026 της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου:
- - Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.
- - Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, από το απόγευμα.
- - Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.
- Αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου:
- - Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.
- - Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.
- - Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.
- - Στα Δωδεκάνησα, από το πρωί έως αργά το απόγευμα.
Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, στα βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η πιθανότητα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και η επιμονή των βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές.
Σε περιοχές με ήδη αυξημένη εδαφική υγρασία, έντονο ανάγλυφο ή ευάλωτες υποδομές απορροής των όμβριων υδάτων, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Πιο αναλυτικά:Για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και από το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.
Στα Δωδεκάνησα και στο ανατολικό Αιγαίο οι ισχυρές καταιγίδες θα επιμείνουν κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι νοτιάδες θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική, κυρίως προς το μεσημέρι, αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και επιδείνωση του καιρού το βράδυ. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.
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Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤην Τρίτη 3 Νοεμβρίου η κακοκαιρία ενδέχεται να διατηρήσει την έντασή της, με ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια χώρα, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, η στροφή των ανέμων σε βοριάδες θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα το κρύο να γίνει περισσότερο αισθητό, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
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