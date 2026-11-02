Έβρεχε επί 17 ώρες στη Ρόδο, κύματα λάσπης παρέσυραν 60 αυτοκίνητα - Νέο μήνυμα από το 112 «περιορίστε στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις»