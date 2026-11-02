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Εντοπίστηκε λέμβος με 49 μετανάστες νότια της Κρήτης
Εντοπίστηκε λέμβος με 49 μετανάστες νότια της Κρήτης
Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων
Λέμβος με 49 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι 49 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι 49 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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