Εντοπίστηκε λέμβος με 49 μετανάστες νότια της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
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Εντοπίστηκε λέμβος με 49 μετανάστες νότια της Κρήτης

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Εντοπίστηκε λέμβος με 49 μετανάστες νότια της Κρήτης
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Λέμβος με 49 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι 49 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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