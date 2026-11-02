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Αντίρριο - Ιωάννινα - Κακαβιά σε μόλις 2 ώρες και 15 λεπτά
Αντίρριο - Ιωάννινα - Κακαβιά σε μόλις 2 ώρες και 15 λεπτά
Η κατασκευή του οδικού τμήματος από τα Ιωάννινα ως την Κακαβιά αποτελεί το επόμενο σημαντικό στάδιο για την ολοκλήρωση του βασικού άξονα της «Ιόνιας Οδού».
UPD:
Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της «Ιονίας Οδού» έχουν εισέλθει στο τελευταίο στάδιό τους και αυτό σημαίνει ότι έχει ο οδικός άξονας από το Αντίρριο έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα θα διευκολύνει σημαντικά όσους πρόκειται να κινούνται ως εκεί.
δειτε εδω
UPD:
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