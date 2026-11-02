Αντίρριο - Ιωάννινα - Κακαβιά σε μόλις 2 ώρες και 15 λεπτά

Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της «Ιονίας Οδού» έχουν εισέλθει στο τελευταίο στάδιό τους και αυτό σημαίνει ότι έχει ο οδικός άξονας από το Αντίρριο έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα θα διευκολύνει σημαντικά όσους πρόκειται να κινούνται ως εκεί.





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