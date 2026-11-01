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Πιάστηκαν επ' αυτοφώρω να πετούν μπάζα σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο: Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκε το φορτηγό
Πιάστηκαν επ' αυτοφώρω να πετούν μπάζα σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο: Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκε το φορτηγό
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Συνελήφθησαν ένας 43χρονος και ένας 48χρονος για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της (30/10), αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, κατέλαβαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με φορτηγό σε οικόπεδο στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου απέρριψαν στερεά απόβλητα (μπάζα).
Οι δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου ενώ το όχημα κατασχέθηκε. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την ομάδα αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της ΓΑΔΑ για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της (30/10), αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, κατέλαβαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με φορτηγό σε οικόπεδο στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου απέρριψαν στερεά απόβλητα (μπάζα).
Οι δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου ενώ το όχημα κατασχέθηκε. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την ομάδα αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της ΓΑΔΑ για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.
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