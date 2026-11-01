Η παγίδα με το κοντέρ του αυτοκινήτου - Χιλιάδες τα πρόστιμα και οι ποινές

Η ένδειξη του κοντέρ και η πραγματική ταχύτητα ενός αυτοκινήτου δεν ταυτίζονται πάντοτε. Η διαφορά αυτή έχει σημασία για την τήρηση των ορίων, όμως η προσπάθεια του οδηγού να τη μετατρέψει σε «περιθώριο» για περισσότερα χιλιόμετρα μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση και πρόστιμο.