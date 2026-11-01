Η παγίδα με το κοντέρ του αυτοκινήτου - Χιλιάδες τα πρόστιμα και οι ποινές
ΕΛΛΑΔΑ

Η παγίδα με το κοντέρ του αυτοκινήτου - Χιλιάδες τα πρόστιμα και οι ποινές

Η ένδειξη του κοντέρ και η πραγματική ταχύτητα ενός αυτοκινήτου δεν ταυτίζονται πάντοτε. Η διαφορά αυτή έχει σημασία για την τήρηση των ορίων, όμως η προσπάθεια του οδηγού να τη μετατρέψει σε «περιθώριο» για περισσότερα χιλιόμετρα μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση και πρόστιμο.

Η παγίδα με το κοντέρ του αυτοκινήτου - Χιλιάδες τα πρόστιμα και οι ποινές
UPD:

Οι παραβάσεις ταχύτητας στην Ελλάδα μετρούνται σε χιλιάδες. Μόνο η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατέγραψε 5.598 τον Ιούλιο, 4.676 τον Αύγουστο και 3.188 τον Σεπτέμβριο του 2026: συνολικά 13.462 μέσα σε τρεις μήνες. Τα στοιχεία αφορούν υπερβάσεις ταχύτητας, χωρίς να τις αποδίδουν σε προβληματικά κοντέρ ή σε λανθασμένους υπολογισμούς των οδηγών.



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