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Τροχαίο με δύο φορτηγά στα διόδια Πολυμύλου, διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία
Τροχαίο με δύο φορτηγά στα διόδια Πολυμύλου, διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία
Στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα διόδια Πολυμύλου, στην Εγνατία Οδό, με εμπλοκή δύο φορτηγών οχημάτων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα. Λόγω του τροχαίου, διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό για τα οχήματα που κινούνται από Βέροια με κατεύθυνση προς Κοζάνη.
Στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα. Λόγω του τροχαίου, διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό για τα οχήματα που κινούνται από Βέροια με κατεύθυνση προς Κοζάνη.
Στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη.
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