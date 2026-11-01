Καμπανάκι Μαγιορκίνη για γρίπη και κορωνοϊό: Έναν μήνα νωρίτερα η έξαρση, ποιοι πρέπει να κάνουν εμβόλιο

Ανοδική η πορεία της COVID-19 στην Ελλάδα - Τι συστήνει για τους άνω των 60 ετών και τα μικρά παιδιά, ποια συμπτώματα της μηνιγγίτιδας πρέπει να κινητοποιήσουν

πορεία και τη γρίπη να αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της περίπου έναν μήνα νωρίτερα.



Την ανάγκη έγκαιρου εμβολιασμού, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, υπογράμμισε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.







Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, η φετινή εικόνα παρατηρείται και σε άλλες χώρες του βόρειου ημισφαιρίου. Ενδεικτικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο η έξαρση του κορωνοϊού ξεκίνησε ήδη από τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η πορεία της COVID-19 εξακολουθεί να είναι ανοδική, με την έξαρση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.







Ποιοι πρέπει να κάνουν άμεσα το εμβόλιο της γρίπης Ο κ. Μαγιορκίνης συνέστησε στις ομάδες για τις οποίες προβλέπεται εμβολιασμός να προχωρήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς η έγκαιρη θωράκιση είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της πρόωρης έξαρσης.



Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους πολίτες άνω των 60 ετών, καθώς και στα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό τους.



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Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί μόνο από τα συμπτώματα αν κάποιος έχει γρίπη, κορωνοϊό ή κάποια άλλη από τις πολλές αναπνευστικές λοιμώξεις που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο κ. Μαγιορκίνης συνέστησε να προχωρούν σε self test, καθώς τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19 υπάρχουν ειδικές θεραπείες, οι οποίες είναι σημαντικό να ξεκινούν έγκαιρα.



Αύξηση των περιστατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τα τελευταία χρόνια Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην περίπτωση της νεαρής γυναίκας που νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι, με βάση τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, δεν είχε επιβεβαιωθεί ακόμη η τελική διάγνωση της μηνιγγίτιδας. Όπως εξήγησε, για την οριστική διάγνωση ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα 24ωρα.



Νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια έχει ξεκινήσει φέτος η χειμερινή έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων, με τα κρούσματα κορωνοϊού να ακολουθούν ανοδικήκαι τηνα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της περίπου έναν μήνα νωρίτερα.Την ανάγκη έγκαιρου εμβολιασμού, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, υπογράμμισε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, η φετινή εικόνα παρατηρείται και σε άλλες χώρες του βόρειου ημισφαιρίου. Ενδεικτικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο η έξαρση του κορωνοϊού ξεκίνησε ήδη από τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η πορεία της COVID-19 εξακολουθεί να είναι ανοδική, με την έξαρση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.Παράλληλα, η θετικότητα της γρίπης παρουσίασε αύξηση πριν από περίπου δύο εβδομάδες και στη συνέχεια υποχώρησε, ωστόσο οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η φετινή έξαρση ενδέχεται να ξεκινήσει τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές.Ο κ. Μαγιορκίνης συνέστησε στις ομάδες για τις οποίες προβλέπεται εμβολιασμός να προχωρήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς η έγκαιρη θωράκιση είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της πρόωρης έξαρσης.Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους πολίτες άνω των 60 ετών, καθώς και στα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό τους.Αναφορικά με τα συμπτώματα, ο καθηγητής εξήγησε ότι η γρίπη εμφανίζεται συνήθως με πυρετό, πονόλαιμο, συνάχι και μπούκωμα, ενώ ο βήχας μπορεί να ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Στην COVID-19, το μπούκωμα και η καταρροή μπορεί να εμφανιστούν νωρίτερα.Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί μόνο από τα συμπτώματα αν κάποιος έχει γρίπη, κορωνοϊό ή κάποια άλλη από τις πολλές αναπνευστικές λοιμώξεις που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο κ. Μαγιορκίνης συνέστησε να προχωρούν σε self test, καθώς τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19 υπάρχουν ειδικές θεραπείες, οι οποίες είναι σημαντικό να ξεκινούν έγκαιρα.Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην περίπτωση της νεαρής γυναίκας που νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι, με βάση τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, δεν είχε επιβεβαιωθεί ακόμη η τελική διάγνωση της μηνιγγίτιδας. Όπως εξήγησε, για την οριστική διάγνωση ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα 24ωρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί αύξηση της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αύξηση αυτή δεν συνδέεται με αποτυχία των εμβολίων, αλλά φαίνεται να σχετίζεται με την αυξημένη κυκλοφορία ορισμένων στελεχών.



Όπως εξήγησε, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος είναι μία από τις λοιμώξεις που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, με τα σχετικά εμβόλια να χορηγούνται κυρίως σε μικρότερες ηλικίες.



Ποια συμπτώματα της μηνιγγίτιδας πρέπει να κινητοποιήσουν Ο Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που πρέπει να προκαλέσουν άμεση ανησυχία. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι:



- Έντονος πονοκέφαλος.

- Πολύ υψηλός πυρετός.

- Δυσκαμψία στον αυχένα.

- Ληθαργικότητα.

- Φωτοφοβία.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ανέφερε, μπορεί να εμφανιστούν και εξανθήματα στο σώμα, όταν η νόσος έχει περάσει σε συστηματικό στάδιο. Τα συγκεκριμένα συμπτώματα αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια και χρειάζονται άμεση ιατρική αξιολόγηση.