Με εγκαύματα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια ο 40χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη σε θαλαμηγό στη μαρίνα Σάνη στη Χαλκιδική
Με εγκαύματα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια ο 40χρονος που τραυματίστηκε από έκρηξη σε θαλαμηγό στη μαρίνα Σάνη στη Χαλκιδική
Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ενώ το Λιμενικό απαγόρευσε τον απόπλου του σκάφους
Ένας 40χρονος τραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, έπειτα από έκρηξη στο μηχανοστάσιο θαλαμηγού με σημαία Βουλγαρίας, η οποία βρισκόταν στη μαρίνα Σάνη του Δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.
Το ΕΚΑΒ ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών, στελέχη της οποίας έσπευσαν στη μαρίνα. Ο 40χρονος υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου παραμένει νοσηλευόμενος.
Το προσωπικό της μαρίνας τοποθέτησε πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα γύρω από τη θαλαμηγό. Σύμφωνα με το Λιμενικό, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Ο απόπλους της θαλαμηγού απαγορεύτηκε μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το σκάφος.
Το ΕΚΑΒ ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών, στελέχη της οποίας έσπευσαν στη μαρίνα. Ο 40χρονος υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου παραμένει νοσηλευόμενος.
Το προσωπικό της μαρίνας τοποθέτησε πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα γύρω από τη θαλαμηγό. Σύμφωνα με το Λιμενικό, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Ο απόπλους της θαλαμηγού απαγορεύτηκε μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το σκάφος.
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