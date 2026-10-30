Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Αντώνης Ρέμος, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντικά δημοσιεύματα
ΕΛΛΑΔΑ
Αντώνης Ρέμος Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Συκοφαντική δυσφήμιση

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Αντώνης Ρέμος, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντικά δημοσιεύματα

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στη ΓΑΔΑ προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs που τον δυσφημούν

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Αντώνης Ρέμος, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντικά δημοσιεύματα
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Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στη ΓΑΔΑ, βρέθηκε σήμερα ο Αντώνης Ρέμος, προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για δημοσιεύματα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τον δυσφημούν.

Την επίσκεψη του τραγουδιστή γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επιβεβαιώνοντας ότι ο εντολέας του απευθύνθηκε στον επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας στη ΓΑΔΑ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δημητρακόπουλος, ο Αντώνης Ρέμος σέβεται τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Δημητρακόπουλου:

«Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν. Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων, αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση».
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