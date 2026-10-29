Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεαρός έπεσε από την υψηλή γέφυρα και σκοτώθηκε
Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεαρός έπεσε από την υψηλή γέφυρα και σκοτώθηκε
Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει η Αστυνομία
Συναγερμός σήμανε στη Χαλκίδα, έπειτα από πτώση νεαρού ηλικίας περίπου 19 ετών από την Υψηλή Γέφυρα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το evima.gr, ο νεαρός έπεσε σε χερσαίο σημείο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει η Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το evima.gr, ο νεαρός έπεσε σε χερσαίο σημείο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει η Αστυνομία.
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