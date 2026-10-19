Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Καμένο αυτοκίνητο από διαδηλώσεις – Ποιος το πληρώνει;
Καμένο αυτοκίνητο από διαδηλώσεις – Ποιος το πληρώνει;
Η φωτιά από μολότοφ μπορεί να καταστρέψει ένα αυτοκίνητο μέσα σε λίγα λεπτά. Η αποζημίωση στην Ελλάδα εξαρτάται από συγκεκριμένες καλύψεις και εξαιρέσεις...
UPD:
Τα καμένα αυτοκίνητα στο Παρίσι και τα επεισόδια σε γαλλικές πόλεις επαναφέρουν ένα ερώτημα που αφορά κάθε οδηγό. Ποιος πληρώνει όταν άγνωστοι καταστρέψουν το σταθμευμένο αυτοκίνητό του; Οι συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου 17 και 18 Οκτωβρίου δίνουν την αφορμή. Η απάντηση για την Ελλάδα βρίσκεται στο ασφαλιστήριο.
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